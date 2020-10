Favoritensiege im Emsbachtal

Sören Plag war mit seinen 2:47,38 Stunden „recht zufrieden“. (Foto: Bernd Falkenbach)

BRECHEN-OBERBRECHEN - (bfa/red). Unter Beachtung der strengen Corona-Sicherheitsvorkehrungen sind am frühen Sonntagmorgen 33 Frauen und Männer beim Halbmarathon über 21,1 Kilometer und Marathon über 42,196 Kilometer am Denkmalsplatz in Oberbrechen gestartet.

Der Lauf wurde quasi von Läufern für Läufer vorbereitet und betreut. Die Helfer kamen aus den Reihen der LSG Goldener Grund und der VLG Eisenbach. Die Zeitnahme übernahm Norbert Rautenberg vom LC Mengerskirchen. Der vorangemeldete Favorit Giovani Gonzales von der LG Passau fehlte entschuldigt. Bis auf einen Teilnehmer kamen alle Starter bei optimalem Laufwetter von Leichtathletik-Vereinen aus dem Kreis Limburg-Weilburg.

Gesamtsieger im Marathon wurde Sören Plag vom LC Mengerskirchen mit der sehr guten Zeit von 2:47,38 Stunden. „Ich habe mich total gefreut, dass in der aktuellen Lage dieser Lauf stattfinden konnte,“ so der Westerwälder über die Alternative zum ausgefallenen Frankfurt-Marathon, dem Saisonhöhepunkt gerade auch für viele heimische Langstreckler. Mit seiner Zeit war er „recht zufrieden“ auf der windanfälligen Strecke. „In der ersten Hälfte hat mir das nicht so viel ausgemacht und ich war schon auf Kurs für 2:45 Stunden, aber am Ende hat der Wind doch spürbar zugenommen und es wurde zunehmend kraftraubender. Die letzten kleinen Hügel in Richtung Niederselters bescherten mir dann auch noch Seitenstechen, so dass ich das Tempo etwas drosseln musste. Erst auf den letzten beiden Kilometern lief es dann wieder besser“. Auf Platz zwei kam die Frauensiegerin Friederike Schoppe von der LSG Goldener Grund, die mit ihrer Zeit von 2:54,00 Stunden ihre Vorjahresbestzeit nur um 1:01 Minuten verfehlte.

Jennifer Steinebach beim Halbmarathon vorne

Rang drei erreichte Triathlet Lüder Schulz-Nigmann von Tria Elz, der nach 3:19,18 Stunden einlief, gefolgt von Meinhard Rompel (TuS Lindenholzhausen), der 3:24,18 Stunden benötigte. Zweite bei den Frauen wurde Mara Fladung (LSG Goldener Grund) in 3:34,31 Stunden.

Weitere Ergebnisse: 4. Marko Kolbach (VLG Eisenbach) 3:26,44, 5. Peter Ringeisen (LSG Goldener Grund) 3:29,27; 6. Reiner Trost (TuS Lindenholzhausen) 3:33,29; 7. Frank Kremer (VLG Eisenbach) 3:51,07; 8. Michael Scholz (LG Dornburg) 3:52,55; 9. Maik Schön (VLG Eisenbach) 3:54,24; 10. Thomas Klink (LG Dornburg) 3:54,55; 11. Thorsten Brinkmann (LC Mengerskirchen) 3:58,06; 12. Jörg Geis (SC Oberlahn) 4:06,08; 13. Andreas Millen (LG Dornburg) 4:06,58; 14. Andreas Bünning (SV Hadamar) 4:11,45.

Beim Halbmarathon siegte Jennifer Steinebach von der LG Brechen in sehr guten 1:38,28 Stunden vor Jana Feiler aus Haintchen, die bei ihrem ersten Start für die LSG Goldener Grund mit der Zeit von 1:48,48 Stunden ein Ausrufezeichen setzte. Rang drei sicherte sich Chantal Buschung von der TG Camberg in 1:57,15 Stunden.

Bei den Männern gab es mit Heinz Dankers (1:32,16) und Heiko Stein in (1:32,21) einen Doppelsieg für die TuS Lindenholzhausen, dicht gefolgt von Rüdiger Brands (VLG Eisenbach), der 1:32,56 Stunden benötigte.

Weitere Ergebnisse: Männer: 4. Dietmar Gottschalk (VLG Eisenbach) 1:39,48; 5. Oliver Maniera, (TSG Limbach) 1:40,19; 6. Herbert Hecker (LG Brechen) 1:55,01; 7. Carsten Ebert (LSG Goldener Grund) 1:57,15; 8. Steffen Egenolf 1:59,57; 9. Dennis Steul (beide LG Brechen), 10. Matthias Jost (VLG Eisenbach) 2:02,35; 11. Andreas Hofmeister (TG Camberg) 2:02,15. – Frauen: 4. Silke Thies (VLG Eisenbach) 1:58,50; 5. Ellen Kreis (TG Camberg) 2:02,48; 6. Petra Burbach (VLG Eisenbach) 2:04,20.