Als die Welt noch in Ordnung war, unterzeichneten Fördervereinsvorsitzender Manfred Michel (l.) und Süwag-Vertreter Tobias Leistner den Sponsorenvertrag Schulter an Schulter. Doch auch ohne den persönlichen Kontakt läuft die Zusammenarbeit der beiden Partner weiter. Foto: André Bethke

FÖRDERVEREIN FREUT SICH ÜBER 8000 EURO ENERGIEVERSORGER SÜWAG VERLÄNGERT SEINE PARTNERSCHAFT MIT DER HEIMISCHEN LEICHTATHLETIK LIMBURG-WEILBURG (MRU)/DIE SÜWAG ENERGIE AG HAT IHR SPONSORING MIT DEM LEICHTATHLETIKFÖRDERVEREIN LIMBURG-WEILBURG UM EIN WEITER - Limburg-Weilburg (mru). Die Süwag Energie AG hat ihr Sponsoring mit dem Leichtathletikförderverein Limburg-Weilburg um ein weiteres Jahr mit einem finanziellen Volumen von weiteren 8000 Euro verlängert.

"Aktuell liegt der Vereinssport weitgehend brach, keiner weiß genau, wie und wann wieder an Wettkampfsport zu denken ist. Viele wenden sich in diesen Zeiten vom Vereinssport ab - nicht so die Süwag Energie AG. Unser Partner wird auch im Jahr 2021 den Leichtathletikförderverein Limburg-Weilburg und hier ganz speziell die Kinder-Leichtathletik unterstützen", freut sich der Leichtathletik-Kreisvorsitzende Martin Rumpf über die anhaltende Treue der Süwag.

Topteam mit Läufern

und Hammerwerfern

Ein "KiLa-Cup at home 2021", die nach 2020 zweite Auflage in dieser Form, ist bereits in Planung. Außerdem soll es auch eine zentrale Herbstveranstaltung in Frickhofen und Niederselters für die U 8, U 10 und U 12 angeboten werden, berichtet Rumpf.

Mit der Zuwendung des Energieversorgers kann der Förderverein auch weiterhin den Spitzensport im Kreis unterstützen.

Martin Rumpf

bleibt optimistisch

Im Süwag Top Team werden Kaderathleten gefördert, die aktuell bis in die nationale Spitze von sich reden machen. Dazu zählen die Hammerwerfer Brikena Gashi (TG Camberg), Laura Siegel (LSG Goldener Grund) und Sebastian Arnold (TuS Weilmünster) sowie die Läufer Teklay Rezene (LC Mengerskirchen) und Maximilian Klink (LG Dornburg).

Das Süwag-Leichtathletikforum mit Vertragsunterzeichnung und Förderteam-Nominierung, das traditionell immer im Januar über die Bühne geht, wurde in den Spätsommer oder Herbst verschoben. "Wir alle hoffen auf eine spannende late season 2021 dann auch wieder mit Kreismeisterschaften und einem neuen tollen Wettkampfkonzept, das im September auf der zentralen Sportanlage in Eschhofen zum Einsatz kommen soll", blickt Martin Rumpf mit Optimismus ins zweite Halbjahr.