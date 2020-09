Im Spurt hängt Rezene Trost ab

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - (dak). Der Leichtathletik-Club Mengerskirchen (LCM) hat mit viel Aufwand und hohen Anforderungen an die COVID-19 Durchführungsbestimmungen einen ersten Wettkampf erfolgreich ausgerichtet.

Angeboten wurden Weitsprung, Hochsprung und ein abschließender 1000 Meter Lauf. Der Zuspruch war enorm. Nach langer, durch Corona bedingter Wettkampfpause waren die Athleten hoch motiviert und das angesetzte Teilnehmerlimit von 100 war schnell erreicht.

Die Organisatoren des LCM zeigten sich zufrieden. Der Zeitplan konnte mühelos eingehalten werden und dank des Einsatzes der elektronischen Zeitmessanlage, die durch Thomas Seyffert (LSG Goldener Grund) bedient wurde, konnten sechs Zeitläufe über 1000 Meter innerhalb von 35 Minuten durchgeführt werden. Ergebnisse wurden bereits während der Veranstaltung live im Internet zur Verfügung gestellt, so dass der LCM auf Papieraushänge vor Ort und der damit verbundenen Gruppenbildung verzichten konnte.

Elias Ehrmann springt beachtliche 5,86 Meter

Am besten war der Weitsprung in der U14 besetzt. 15 Jungen und 23 Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren sprangen bei stark wechselnder Windstärke mit Freude in die Sandgrube. Aus heimischer Sicht schlugen sich die Athleten aus dem Kreis Limburg-Weilburg tapfer gegen die teils starke Konkurrenz aus dem Rhein-Main-Gebiet. So erreichte Leonie Reichert im Hochsprung der W13 stolze 1,35 Meter und platzierte sich damit auf Rang drei. Im Weitsprung war es Sophie Riedl von der LG Dornburg, die sich mit 4,57 Meter inmitten der starken Konkurrenz der LG Eintracht Frankfurt mit Platz zwei zufrieden zeigte. Beachtliche 5,86 Meter zeigte das Maßband nach dem dritten Durchgang im Weitsprung von Elias Ehrmann (LG Dornburg), der sich damit als Sieger der M15 positionierte.

Über 1000 Meter erreichte die Stimmung schließlich ihren Höhepunkt. Im A-Lauf lieferten sich Teklay Rezene und Bastian Trost (beide LC Mengerskirchen) einen spannenden Zweikampf. Erst auf der Zielgerade setzte sich Rezene hauchdünn durch und gewann in 2:39,26 vor Trost (2:40,03 Minuten), der nach dem Rennen etwas mit sich haderte: „Mir fehlen einfach noch mehr Wettkämpfe, um die nötige Härte wieder zu erreichen.“

Bastian Trost hadert mit fehlenden Wettkämpfen

Im Sog war es Felix Thum vom LC Eschenburg, der mit 2:40,31 Minuten dem LCM-Duo dicht auf den Fersen war. Bei den Senioren beeindruckte einmal mehr Herbert Hecker in der M70. Mit 3:55,35 Minuten blieb der Läufer der LG Brechen unter der Vier-Minuten-Marke.

Weitsprung: W11: 1. Nierfeld (TV Villmar) 3,63; W12: 1. Enders (LG Dornburg) 4,18; 2. Lotter (TV Haiger) 4,07, 3. Mencke (TV Haiger) 4,00; W13: Köchling (LG Eintracht Frankfurt) 4,85, 2. Riedl (LG Dornburg) 4,57, 3. Ponndorf (LG Eintracht Frankfurt) 4,53; M12: 1. Arnold (TV Elz) 4,44, 2. Gehrmann (TV Villmar) 3,80, 3. Rescigno (TV Elz) 3,63; M13: 1. Guccione (LG Eintracht Frankfurt) 5,03, 2. Filfil (LG Eintracht Frankfurt) 4,99, 3. Romisch (LG Eintracht Frankfurt) 4,91; W14: 1. Ehrmann (LG Dornburg) 5,03, 2. Lukas (LG Dornburg) 5,02, 3. Marrwitz (LG Eintracht Frankfurt) 4,79; M14: 1. Gelbert (TV Elz) 5,35, 2. Schön (LG Eintracht Frankfurt) 5,29, 3. Bruchhäuser (ASC Darmstadt) 4,93; M15: 1. Ehrmann (LG Dornburg) 5,86.

Hochsprung: W12: 1. Schleiter (TV Wetzlar) 1,35, 2. Enders (LG Dornburg) 1,30, 3. Lotter (TV Haiger) 1,30; W13: 1. Klein (TV Haiger) 1,48, 2. Köchling (LG Eintracht Frankfurt) 1,40, 2. Reichert (LC Mengerskirchen) 1,35; W14: 1. Bokeloh (LG Langen) 1,55, 2. Lukas (LG Dornburg) 1,40, 3. Hain (LC Mengerskirchen) 1,40; MJU14: M12: 1. Arnold (TV Elz) 1,30, 2. Kessler (LC Mengerskirchen) 1,20, 3. Rescigno (TV Elz) 1,15; M13: 1. Filfil (LG Eintracht Frankfurt) 1,55, 2. Judt (LG Langen) 1,50, 3. Romisch (LG Eintracht Frankfurt) 1,45; MJU16: M14: 1. Gelbert (TV Elz) 1,55, 2. Bruchhäuser (ASC Darmstadt) 1,50.

1000 Meter: W11: 1. Hedler (MTV Gießen) 3:32,94; W12: 1. Egbers (LG Eintracht Frankfurt) 3:27,82, 2. Götzler (TV Elz) 3:35,04 Minunten; W13: 1. Lösel (LG Eintracht Frankfurt) 3:18,45, 2. Ponndorf (LG Eintracht Frankfurt) 3:26,32, 3. Sander (LG Eintracht Frankfurt) 3:29,07; W14: 1. Kaiser (LG Dornburg) 3:10,19; W15: 1. Poggendorff (LG Eintracht Frankfurt) 3:10,09; WJU18: 1. Eis (LG Dornburg) 3:26,03, 2. Widmann (LC Mengerskirchen) 3:34,50, 3. Holler (LC Eschenburg) 3:52,68; WJU20: 1. Brumm (LC Mengerskirchen) 3:50,74; Frauen: 1. Pötz (LC Mengerskirchen) 3:25,52; W30: 1. Achenbach (LC Eschenburg) 4:11,98; W45: 1. Roos (SC Oberlahn) 3:45,87; W50: 1. Müller (LC Eschenburg) 3:38,57; M10: 1. Kremer (LC Mengerskirchen) 4:21,90; M12: 1. Pott (LG Dornburg) 3:28,82, 2. Rescigno (TV Elz) 4:05,85; M13: 1. Filfil (LG Eintracht Frankfurt) 2:58,61, 2. Brahm (LG Dornburg) 4:03,95; M14: 1. Roth (LG Dornburg) 3:09,40, 2. Dreiucker (TV Haiger) 3:31,17, 3. Bruchhäuser (ASC Darmstadt) 3:39,45; M15: 1. Brinkmann (LC Mengerskirchen) 2:58,16, 2. Reichert (LC Mengerskirchen) 3:30,85; MJU18: 1. Debus (Team Naunheim) 2:54,68, 2. Lösel (TV Oberstedten) 2:57,08, 3. Riedl (LG Dornburg) 3:02,50; Männer: 1. Rezene (LC Mengerskirchen) 2:39,26, 2. Trost (LC Mengerskirchen) 2:40,03, 3. Brumm (LC Mengerskirchen) 3:14,27; M30: 1. Thum (LC Eschenburg) 2:40,31; M35: 1. Haus (LC Eschenburg) 2:55,56; M40: 1. Welkner (LG Wettenberg) 2:48,77, 2. Fritz (Polizei Köln) 3:03,83, 3. Meyer (Feuerwehr Mengerskirchen) 3:16,12; M45: 1. Brinkmann (LC Mengerskirchen) 3:22,45, 2. Kandler (Laufteam Mittelpunktschule) 3:37,09; M50: 1. Auel (SC Steinatal) 2:59,16, 2. Wilmes (TV Refrath) 3:10,35; M65: 1. Elsäßer (LC 80 Pforzheim) 3:35,94, 2. Janke (LG Dornburg) 3:49,65; M70: 1. Hecker (LG Brechen) 3:55,35, 2. Zimmermann (VfL Bad Kreuznach) 4:55,70; M75: 1. Türk (LG Dornburg) 4:27,91; M80: 1. Metzelder (SG Neuhäusel) 5:31,25. (dak)