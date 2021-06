Kugel fliegt auf neue Bestweite

Lorenz Braun knackte im Kugelstoßen der Männer mit 12,15 Metern erstmals die 12-Meter-Marke. (Foto: Walter Haas)

VILLMAR - (wh). Da es noch keine Sportfeste gibt, wo sich die Athleten mit anderen Sportlern messen können, haben die Verantwortlichen der Leichtathletikfreunde Villmar Vereinsmeisterschaften ausgerichtet, an denen 30 Mitglieder teilnahmen.

Für die Jüngsten stand ein Dreikampf (50 m, Weit, Ball) auf dem Programm. Siege in den jeweiligen Altersklassen trugen bei den Mädchen Marcella Heinbuch, Ingeborg Herrmann, Anna Broghammer, Nele Naumann, Luna Beer und Xenia Horst davon. Bei den Jungs gewannen Leonard Schneider, Finn Lindner, Luke Schmidt, Benno Krause, Liam Schlotgauer und Erik Lindner.

Hatten die Kleinen schon großartige Leistungen erzielt, so setzten die Älteren noch einen drauf. In blendender Form präsentierte sich in der W14 Elea Löhr mit der Siegesweite von 4,47 Metern, was ebenso persönliche Bestleistung bedeutete wie die 8,06 Meter im Kugelstoßen. Den Ballwurf gewann sie mit 22,50 Metern. Ebenfalls Bestleistungen mit der Kugel erzielten bei den Männern Lorenz Braun mit 12,15 Metern und in der M15 Steven Ulbrich mit 10,02 Metern, der auch den Ballwurf mit 59 Metern gewann. Das Kugelstoßen in der M14 entschied Jannik Schmidt (6,87) für sich, in der U18 hatte Erik Rubröder mit 9,18 Metern die Nase vorne. „Das war ein absolut gelungener Tag mit motivierten Kindern und begeisterten Eltern“, freute sich LfV-Vorsitzender Walter Haas.