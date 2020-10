Leon Brinkmann läuft zu Hessensilber

(Foto: )

MENGERSKIRCHEN - Bei den Hessischen Meisterschaften im Hindernislauf – ausgetragen im südhessischen Pfungstadt – ist Leon Brinkmann (Foto) vom LC Mengerskirchen über 1500 Meter in 5:00,33 Minuten auf den Silberplatz der M15 gelaufen. Etwas schwieriger verlief das Rennen dagegen für Lea Pötz. In der Frauen-Hauptklasse war die Konkurrenz über 3000 Meter dicht beisammen. In 12:22,93 Minuten schrammte die Westerwälderin mit nur knapp vier Sekunden Rückstand am Bronzerang vorbei und wurde Vierte. Pech hatte Anna Brumm. Im Lauf der weiblichen Jugend U20 über 2000 Meter wurde sie disqualifiziert. Foto: LCM