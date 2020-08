Litvinovs Platzrekord fällt

Leon Schwöbel von der LG Rhein-Wied lieferte unter den Augen der Kampfrichterinnen Sabine Rumpf (l.) und Kyra Seyffert mit seinem Sieg mit 17 Metern im Kugelstoßen der Männer eine der besten Leistungen zum Abschluss der Werfertage ab. (Foto: Martin Rumpf)

SELTERS-NIEDERSELTERS - (mru). Seit 1969 gibt es die LSG Goldener Grund und seitdem werden auf dem alten Sportplatz in Niederselters Werfertage mit Kugel, Diskus und Hammer ausgetragen. Mittlerweile sind es an die 200. Die Platzrekorde haben es dabei in sich. Der letzte datiert aus dem Jahre 2010, aufgestellt vom Hammerwerfer Sergej Litvinov mit 77,17 Metern. Der ist nun Geschichte.

Denn der erst 17 Jahre alte Kai Hurych (KSV Fürth) erzielte 77,34 Meter und verbesserte damit seinen eigenen Hessenrekord – und das vor den Augen von Litvinov, der als Trainer des TSV Bayer Leverkusen mit seinen Athleten Augenzeuge der Glanzleistung war.

Ganz stark auch der Auftritt des Renneröders Leon Schwöbel (LG Rhein Wied), der mit exakt 17 Metern das Kugelstoßen der Männer für sich entschied. In der M15 dominierte Luis André (MT Melsungen) Kugelstoßen mit 15,96m und Diskuswurf mit 53,38m. Tolle Leistungen gab es aus heimischer Sicht erneut vor allem durch Sebastian Arnold (TuS Weilmünster), der das Hammerwerfen der Männer mit 57,97m für sich entschied, sowie durch Teamkollegin Laura Siegel, die im Hammerwurf der Frauen mit 51,68m siegreich war. Lokalmatadorin Sabine Rumpf war im Diskuswurf mit 47,32 m erfolgreich vor ihrer Vereinskameradin Julia Bremser (45,22 m).

Laux vor Lupek, Lupek vor Laux

Alexander Fiehn (Lf Villmar) wurde Dritter im Kugelstoßen der Männer (13,07) knapp vor Sebastian Arnold (13,03), der auch im Diskuswurf Zweiter wurde (36,39). Die Vereinskollegen Jonas Schliffer und Max Schmidt überzeugten im Kugelstoßen mit 12,67 m und 11,27m sowie im Diskuswurf mit 40,28 m und 33,34m. Adam Ort (LSG Goldener Grund) wurde Dritter der M14 mit der Kugel (9,40) und Vierter mit dem Diskus (28,74m) hinter Lennart Bessems (TG Camberg) mit 33,48m. In der M13 wuchtete Jannik Lippe (LSG Goldener Grund) die Kugel auf 6,50m und warf den Diskuswurf auf 15,61m, was jeweils dritte Plätze einbrachte.

Bester Athlet im Kugelstoßen der Senioren war erneut Martin Böhm mit 11,42m. Mit dem Diskus reicht es zu Rang zwei (33,12). Seine Vereinskameraden der LSG, Dieter Laux, und Michael Lupek, dominierten das Kugelstoßen der M55 mit 11,78 und 10,57m. Mit dem Diskus ließ Lupek (31,11) dann Laux (29,87) hinter sich.

Bei den Frauen stieß Chantal Ferdinand (LSG Goldener Grund) die Kugel als Sechste auf 8,30m. Im Diskuswurf erreichte Darleen Kronsfoth (TV Eschhofen) mit 27,22m Rang sieben vor Chantal Ferdinand (25,33). Kronsfoth überzeugte zudem mit dem Hammer als Dritte (43,93). Bei der U18 lag Sina Edel (TV Eschhofen) im Kugelstoßen mit 11,24m vorne. In der W15 gefiel Brikena Gashi (TG Camberg) auf Rang drei im Diskuswurf (27,39) und als Vierte mit dem Hammer (34,32). Dritte der W50 mit der Kugel wurde Jutta Kerth (LSG Goldener Grund) mit 8,11m. Den Hammerwurf gewann sie mit 22,46m.

Viele Teilnehmer und Rekorde als Lohn für LSG

Die Werfertage sollten eigentlich im März April und Juli stattfinden. Aufgrund der Pandemie war dann alles anders als gedacht und geplant. Die LSG Goldener Grund hat allerdings schnell, umsichtig und verantwortungsvoll auf die Situation reagiert und mit einem umfassenden Hygienekonzept alle drei Werfertage über die Bühne gebracht. Die Resonanz war überwältigend, jeweils bis zu 100 Teilnehmer nutzten die Chance, sich endlich wieder sportlich zu messen. Es hagelte Rekorde und Bestleistungen.