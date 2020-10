Livius Reimann rennt auf Rang eins

(Foto: )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Der Nachwuchs des SC Oberlahn hat bei den 72. Oranienkampfspielen in Diez vordere Plätze erreicht. Allen voran Livius Reimann (hinten, r.), der in der M12 über 75 Meter in 11,3 Sekunden gewann und im Weitsprung mit 3,80 Metern Vierter wurde. Zwei dritte Plätze erreichte in der M11 Liam Freihold (hinten, l.) im Weitsprung (3,69 Meter) und über 50 Meter (8,34 Sekunden). Ebenfalls zweimal als Dritte trug sich in diesen Disziplinen bei den Mädchen der W10 Nike Meuser (vorne, Mitte) mit 3,82 Meter und 8,73 Sekunden an. Cecilia Schneider (W10) erreichte im Weitsprung mit 3,11 Meter Platz acht und mit 9,12 Sekunden über 50 Meter Position vier. Mit auf dem Bild Ben Roos, dessen Mutter Bianca den SCO-Nachwuchs trainiert. Foto: SC Oberlahn