Nach Terror von München 1972: Mittelhessin beendet Karriere

WEINBACH-ELKERHAUSEN - Ich kann mich noch erinnern, als mir ein alter Kollege in meinen Anfangsjahren als freier Mitarbeiter bei dieser Zeitung davon erzählt hat, dass diese Frau, die damals auch noch recht neu bei uns in der Redaktion war, bei den Olympischen Spielen in München teilgenommen hat. Was hat mich das beeindruckt. Und es beeindruckt mich auch rund 30 Jahre später noch, wenn Margit Bach davon erzählt.

Sie tut es nur, wenn sie danach gefragt wird. Die Kollegin geht damit nicht hausieren, auch wenn sie verdammt stolz auf diese sportliche Leistung über 100 Meter Hürden sein darf. Wir haben lange nicht mehr über diese als "heitere Spiele" geplanten Tage im Spätsommer 1972 gesprochen. Nun war der Anlass da, dies ganz ausgiebig zu tun. Margit hat viel zu erzählen. Man merkt ihr an, wie die Erinnerungen hochkochen, wie die Frau, die so empathisch, so menschenfreundlich ist, aufgewühlt wird, wenn sie über den 5. September spricht, als die Spiele von München ihre Heiterkeit verloren. Die Geiselnahme durch die palästinensische Terrororganisation "Schwarzer September", die mit dem Tod von elf israelischen Sportlern in einer unfassbaren Tragödie endete, hat auch das Leben der Hürdenläuferin Margit Bach nachhaltig beeinflusst, wie sie im Gespräch verrät.

ZUR PERSON Margit Bach wurde am 25. März 1951 in Neuenhain (Bad Soden/Ts.) geboren. Nach dem Besuch des Nonnengymnasiums St. Angela nahm sie nach der mittleren Reife 1967 ihr Studium Musik und Sport am pädagogischen Fachinstitut Jugenheim mit dem Abschluss Fachlehrerin für Musik und Sport mit allgemeiner Hochschulreife auf. Es folgten fünf Semester Grafik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Irgendwann, erinnert sich Margit Bach, begann sie, für das Höchster Kreisblatt zu fotografieren, später auch zu schreiben. Nach ihrem Umzug auf einen kleinen Bauernhof in Weinbach-Elkerhausen im Kreis Limburg-Weilburg im Jahr 1989 startete ihre bis heute andauernde Tätigkeit als freie Mitarbeiterin für das Weilburger Tageblatt2019 eröffnete sie auf ihrem Hof die "Scheune mit dem blauen Dach", in der kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Ihre sportliche Laufbahn begann nach einem ärztlichen Rat wegen eines Schattens auf der Lunge als Kind beim TuS NeuenhainAls ihr Talent erkannt wurde, folgte der Wechsel zum OSC Höchst, wo sie 1970 ihre Bestzeit von 13,1 Sekunden aufstellte. Ihre Karriere war, ab 1971 im Trikot von Bayer Leverkusen, gekrönt von zwei Deutschen Meisterschaften über 100 Meter Hürden 1970 und 1971. Margit Bach nahm als Mitglied der Nationalmannschaft an Länderkämpfen, der EM 1969 und 1971 sowie als Höhepunkt den Olympischen Spielen 1972 in München teil. (bk)

Margit, 50 Jahre nach deiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in München hat dich die Zeit wieder eingeholt. Du hast einige Interviews gegeben und standest vor den Kameras des Hessischen Rundfunks. Wie erlebst du diese Tage?

Das Ganze hat bei mir sehr viel mehr wieder hochgeholt, als mir im Vorfeld bewusst war.

Waren die Erinnerungen an die Spiele denn kein ständiger Begleiter in deinem Leben?

Nein! Ich bin ja jemand, der sehr intensiv lebt. Ich habe durch die Arbeit ständig Kontakte mit Menschen und Themen, die meinen Kopf beschäftigen. Diese Erinnerungen sind schon sehr zurückgetreten.

Und jetzt sind sie also wieder da.

Ja. Und wie! Das gipfelte darin, dass ich bei den Aufnahmen mit dem HR in Weilmünster, die am Montag, um 19.30 Uhr in der Hessenschau ausgestrahlt werden, außen am Zaun stand und auf die Tartanbahn schaute - und plötzlich körperlich genau spürte, wie sich die Bahn zusammen mit Spikes an den Füßen beim Lauf angefühlt hat. Dann habe ich nach 50 Jahren spontan ausprobiert, ob mein Schwungbein und mein Nachziehbein noch funktionieren. Das klappte noch hervorragend.

Hast du deine Originalspikes denn noch?

Als wir unser Elternhaus aufgelöst haben, habe ich im Keller tatsächlich noch eine Kiste mit Spikes gefunden, die mein Vater aufgehoben hatte. Die Spikes von München habe ich allerdings in einem symbolischen Akt weggeworfen, um mich von alledem zu befreien.

Für dich bedeuteten die Spiele 1972 zugleich das Ende deiner Karriere. Und das mit erst 21 Jahren. Warum?

Das waren praktisch zwei Aspekte. Das war zum einen immer eine fürchterliche Quälerei für mich. Jeden Tag hart trainieren, ständig deine Leistungsgrenze erweitern. Ich bin mit Gewichtsweste oben und Gewichten an den Füßen die Berge hochgerast. Es gab kein Ausruhen, du musstest deinen Körper ständig fordern. Noch mehr Muskulatur aufbauen, noch mehr Technik trainieren. Ich habe mich ständig gefragt. Warum machst du das eigentlich?

Und wie war die Antwort?

Ich hatte keine. Ich war - obwohl evangelisch - auf der katholischen Nonnenschule in Königstein, weil mich das weltliche Gymnasium nicht genommen hat. Und die haben mir eingeimpft, dass der, der es in den Beinen hat, nicht im Kopf hat. Dadurch war mein Selbstbewusstsein angegriffen. Ich wollte eigentlich als normaler Mensch anerkannt werden und nicht als einer, der erst Leistung bringen muss, um Anerkennung zu bekommen. Als ich dann das erste Mal Deutsche Meisterin war, habe ich mich gefragt: Und war es das jetzt? Das ganze Stadion hat gejubelt und dir zugeklatscht. Und anschließend gehst du so einsam und alleine wieder weg, so wie du gekommen bist. Ich wollte nicht mehr Erste sein, nur um mich wohlzufühlen.

Und welchen Aspekt für dein Karriereende gab es noch?

Das war natürlich dieses furchtbare Erlebnis des Attentats. Das war für mich der Schlussstrich. Das hat mir den Rest gegeben. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war froh, dass ich da lebend rausgekommen bin. Ich hatte unheimliche Angst, wir hatten alle Angst.

Wie hast du diesen 5. September 1972 denn erlebt?

Viele kennen ja sicher dieses Bild mit dem vermummten Geiselnehmer auf dem Balkon. Das war nicht weit von unserer Unterkunft entfernt. Wir sind natürlich darum gelaufen, haben geguckt und alles gesehen. Wir standen dann auch am Zaun nur ein, zwei Meter entfernt, als dieser Bus mit den Geiselnehmern und den Geiseln nach Fürstenfeldbruck gefahren ist. Das war alles sehr bedrückend. Wir kannten einige der Israelis ja auch. Ich bin damals für Bayer Leverkusen gestartet. Und die israelischen Leichtathleten waren gemeinsam mit dem TuS Leverkusen im Trainingslager, da war man sich einfach näher. Wir hatten Angst um diese Menschen gehabt.

Und auch um euch selbst, oder?

Natürlich. Es gab ja auch das Gerücht, dass ein Attentat auf die deutsche Mannschaft geplant sei. So was entsteht natürlich in solchen Ausnahmesituationen. Ich weiß noch, dass ich nachts bei einer anderen Athletin auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen habe, weil ich es nicht alleine auf meinem Zimmer ausgehalten habe.

Wie klang damals der Satz "The games must go on", den Avery Brundage, der damalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Tag der Trauerfeier für die am Tag zuvor getöteten elf Mitglieder der israelischen Mannschaft sagte?

Im ersten Moment herrschte Unverständnis darüber. Es wurde unter den Athleten darüber diskutiert, ob wir überhaupt noch wollen. Durch diese seelische Belastung war ja der Dampf raus. Aber wir Sportler hatten nichts zu wollen. Es wurde darüber bestimmt. Es war irgendwie eine höhere Gewalt, der ich mich gebeugt habe. Es gab dann noch Überlegungen, ob wir barfuß laufen, um zu zeigen, dass uns die Antriebskraft fehlt. Letztlich hat dann aber doch jeder alles gegeben, was noch in ihm steckte.

Nach deinem Rennen hast du das Olympische Dorf sofort verlassen und bist auch der Schlussfeier fern geblieben. War das dein persönlicher Boykott?

Nein, es war eine Flucht vor dem Horror. Ich hatte einfach nur noch Angst. Da bist du mittendrin in so einem Horrorfilm. Da wollte ich raus. Ich sehe mich noch, wie ich über diese Brücke mit meinem Gepäck aus dem Dorf gegangen bin und das alles hinter mir gelassen habe. Und auf der anderen Seite haben meine Eltern mich dann abgeholt.

Lass uns auf den Sport blicken. Welchen Stellenwert hatte und hat in deinem Leben die Qualifikation für die Spiele von München?

Wenn du Leistungssport machst, an Deutschen Meisterschaften teilnimmst, dann hat jeder Sportler diesen Traum von den Olympischen Spielen. Das war die Erfüllung eines Traums. Ganz klar. Ich war 21 und mit Renate Gärtner und Ulrike Meyfarth die Jüngste im Team. Ich war einfach nur glücklich. Ich durfte sogar einmal mit Willy Brandt beim Mittagessen in der Kantine zusammen am Tisch sitzen. Wie mich das geehrt hat.

Hattest du dir als Deutsche Meisterin von 1970 und 1971 mehr ausgerechnet als Platz elf und das Aus im Halbfinale nach überstandenem Vorlauf?

Es war schade, dass ich ausgeschieden bin, denn mit meiner Zeit wäre ich im anderen Halbfinale in den Endlauf gekommen. Natürlich hatte ich darauf auch gehofft. Enttäuscht war ich aber nicht. Nach dem ganzen Horror hat das einfach keine große Rolle mehr gespielt für mich.

Was denkst du, wärst du ohne das Attentat dem Leistungssport treu geblieben und vielleicht 1976 in Montreal gestartet?

Ich halte es für möglich, dass ich dabei geblieben wäre. Denn 21 war schon ganz schön jung, um aufzuhören. Ob ich dann die Olympianorm geschafft hätte, das weiß ich natürlich nicht.

50 Jahre später - bereust du dein frühes Karriereende?

Nein! Ich bereue nichts. Ich habe gelernt, zu dem zu stehen, was ich mache.

Das Interview führte André Bethke