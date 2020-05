Auf der Bahn ist genügend Platz für Koordinationsläufe der LSG Goldener Grund. Foto: Kerstin Rumpf

Limburg-Weilburg (red). Die Leichtathleten der LSG Goldener Grund haben mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs - unter Einhaltung der Auflagen - positive Erfahrungen gemacht und wollen nun erste Erweiterungen ihres Angebots anbieten: Schritt für Schritt.

Kerstin Rumpf, Pressewartin der LSG, blickt zurück: "Gleich am 8. Mai, dem Tag nach der Verkündung der hessischen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai, hatte sich der Vorstand der LSG Goldener Grund in einer Telefonkonferenz dazu entschieden, auf der Grundlage der normierten Lockerungen den Versuch eines eingeschränkten Trainingsbetriebs mit Kleinstgruppen für die Altersklassen ab zwölf Jahre zu unternehmen, sobald die Gemeinde Selters die Niederselterser Sportplätze, also den Sportplatz am Schwimmbad und den Wurfplatz am Bahndamm, wieder öffnen würde." Sie ergänzt: "Die Entscheidung des LSG-Vorstands war gut vorbereitet und erfolgte auf Basis des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und unter Zugrundelegung der Handlungsempfehlung des Hessischen Leichtathletik Verbandes für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs für Leichtathleten".

Es wurde beschlossen, dass die Sportler und Trainer genau festgelegte Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen einhalten und diesbezüglich auch eine schriftliche Selbstverpflichtung abgeben müssen. Bei Minderjährigen muss diese auch von einem Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden. Darüber hinaus entschied der LSG-Vorstand, dass sich alle Sportler, die am Training teilnehmen möchten, zwingend vorher bei ihrem Trainer anmelden müssen, um die Gruppen sehr klein zu halten. Gleichzeitig verständigte sich die LSG mit der Gemeinde Selters, dem TV Niederselters sowie dem SV Niederselters, der ebenfalls grundsätzlich Nutzer des Sportplatzes ist, darauf, einen wöchentlichen Belegungsplan für den Sportplatz zu erstellen.

Als die Gemeinde Selters am 13. Mai dann die Sportplätze wieder freigab, begann die Wiederaufnahme des LSG-Trainingsbetriebs in kleinem Rahmen. "Der Gemeinde Selters war ein Hygieneplan vorzulegen, ein Hygienebeauftragter des Vereins sowie ein Gesamtverantwortlicher des Vereins zu benennen. Darüber hinaus muss der Gemeinde wöchentlich für die zurückliegende Woche ein Belegungsplan der Trainingsstätten vorgelegt werden", teilt Rumpf mit.

Jahrgänge 2009 und 2010 kehren ins Training zurück

Zwei Wochen nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ziehen LSG-Vorstand, Trainer und Sportler nun eine Zwischenbilanz. Der zweite Vorsitzende und Trainer Thomas Laux betont: "Es hat alles sehr gut funktioniert. Die Kinder ab zwölf Jahre sind sehr diszipliniert und halten sich an die Regeln. Außerdem sind sie und auch die Eltern sehr froh über das Training, da es ein Schritt in Richtung mehr Normalität ist." Denn für das soziale Wohlsein sei der Sport enorm wichtig und daher sind die Lockerungen - wo vertretbar - auch positiv. Die Bedingungen und Regeln werden deshalb gerne in Kauf genommen. Laux ergänzt: "Die Leichtathletik als kontaktloser Sport eignet sich prima für diese ersten Lockerungen, auch wenn einige Trainingselemente wie Staffeln und Wettrennen wegfallen. Vom Trainer erfordert dies, die Trainingsformen anzupassen oder sich neue Formen auszudenken. Im Sinne der Pandemie-Bekämpfung machen Restriktionen Sinn und mit etwas Kreativität und Ausprobieren kann man sehr gut trainieren."

Die zwölfjährige Greta Rumpf sagt: "Ich bin froh, dass wir wieder richtig auf dem Platz trainieren können und ich meine Freundinnen wieder sehen kann. Auch wenn das Abstand halten komisch ist."

Aufgrund der positiven Erfahrungen nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs hat sich der Vorstand der LSG kürzlich dazu entschieden, das Trainingsangebot auch auf die Jahrgänge 2009 und 2010 auszuweiten und die Sportabzeichensaison zu beginnen. Nach weiteren zwei Wochen soll es eine erneute Bewertung der Erfahrungen geben, um das weitere Vorgehen zu planen.