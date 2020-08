Sie laufen wieder

Erwartungsfrohe Gesichter vor dem Startsignal: In Oberbrechen gingen 29 Ausdauersportler auf die Halbmarathondistanz, die Teklay Rezene (235) vor seinem Teamkollegen Sören Plag (74) für sich entschied. Schnellste Frau war Friederike Schoppe (37). (Foto: Martin Rumpf)

BRECHEN-OBERBRECHEN - (mru). Volksläufe abgesagt, keine Laufveranstaltungen, keine Wettkämpfe, nur jeder für sich gegen die Uhr – das war seit Monaten das Bild der Läuferszene, auch im Kreis Limburg Weilburg.

Immer wieder versucht, was Gemeinsames zu machen. Etwas, was sich anfühlt wie Wettkampf. Aber das ist nicht das Gleiche. So war die Reaktion auf die Lockerungen der Landesregierung auch, dass der Hessische Leichtathletik-Verband die Ausrichtung von Laufveranstaltungen ermöglichte. Die LSG Goldener Grund und die VLG Eisenbach waren dann auch ganz flott bei der Sache. Die Vorsitzenden Martin Rumpf und Bernd Falkenbach organisierten mit ihren Teams auf die Schnelle eine Laufveranstaltung auf der amtlich vermessenen Strecke der LG Brechen. Ein Halbmarathonlauf war entstanden. Lars Breuer und Herbert Hecker von der LG Brechen unterstützten in der Vorbereitung. Und ruckzuck waren mehr als 30 Teilnehmer gefunden. Danach wurde die Meldeliste geschlossen und alle erwarteten den 16. August.

Aufgrund der Hitze wurde der Lauf auf 8 Uhr vorgezogen. Am Start in Oberbrechen versammelten sich 29 Läufer und etwa genau die gleiche Zahl an Helfern. Die Wendepunkte in Dauborn und Niederselters wurden kontrolliert und die amtliche Aufsicht des Hessischen Leichtathletik-Verbandes, Erich Schneider aus Frickhofen, machte sich vor Ort ein Bild der Veranstaltung. Auch von ihm großes Lob und die Mitteilung: Alle Leistungen sind bestenlistenfähig.

Den Ton gab von Anfang an Teklay Rezene vom LC Mengerskirchen an, der den Wettkampflauf nach 1:12,09 Stunden beendete. Damit war er so schnell wie noch nie ein Läufer auf dieser Strecke. Der Streckenrekord stand bislang bei 1:12,20 Stunden durch seinen Vereinskameraden Benjamin Rossmann. Als Zweiter überquerte Teamkollege Sören Plag die Ziellinie nach 1:19,23 Stunden. Dritter wurde Stefan Oberdörfer vom TV Villmar mit 1:23,36 Stunden, dicht gefolgt von der schnellsten Frau. Friederike Schoppe (LSG Goldener Grund) kam mit 1:23,46 Stunden dicht an ihre Bestzeit heran.

Überlegungen für einen Marathon

Dahinter reihte sich bei den Frauen Carolin Schermuly (LC Mengerskirchen) mit 1:29,36 Stunden ein. Lars Breuer (LG Brechen) in 1:26,50 Stunden und Peter Ringeisen (LSG Goldener Grund) in neuer persönlicher Bestzeit von 1:33,34 Stunden komplettierten die Top Fünf bei den Männern. Viele weitere Läufer kamen im Fenster bis 1:44 Stunden ins Ziel, dann folgte noch eine kleine Gruppe mit einer Zeit um die zwei Stunden. Zwei Läufer mussten abbrechen. „Insgesamt ist alles hervorragend gelaufen. Es tat richtig gut, mal wieder back to the Roots zu gehen. Die Leichtathletik und auch die Laufwettbewerbe sind ja leider heutzutage teilweise Hightech-Veranstaltungen. In Brechen gab es Startklappe, Stoppuhr und unterwegs Wasserverpflegung. Norbert Rautenberg war dabei der Mann an der Stoppuhr, der alles unter Kontrolle hatte. Die Läufer, Helfer und Organisatoren waren sich einig: Das hat Spaß gemacht und schreit nach einer Folgeveranstaltung“, berichtet Martin Rumpf von einem geplanten Marathonlauf auf dieser Strecke am 25. Oktober. Für diesen Tag war der Frankfurt-Marathon vorgesehen, für den sich ganz viele heimische Läufer vorbereiteten und der nun wie so viele andere Laufveranstaltungen abgesagt wurde.