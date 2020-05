Siebenkämpferin Claudia Salman-Rath will Karriere als Mutter fortsetzen

Claudia Salman-Rath wurde 2010 und 2011 jeweils Deutsche Meisterin im Siebenkampf. Ihren größten internationalen Erfolg feierte sie in dieser Disziplin als WM-Vierte 2013 in Moskau. Als Weitspringerin wurde die 34-Jährige aus Dornburg-Langendernbach im Landkreis Limburg-Weilburg 2017 nationale Titelträgerin. Bei der Hallen-EM im gleichen Jahr in Belgrad holte sie Bronze. (afi)