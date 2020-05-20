Mittwoch, 20.05.2020 - 16:00
3 min
Siebenkämpferin Claudia Salman-Rath will Karriere als Mutter fortsetzen
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
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ZUR PERSON
Claudia Salman-Rath wurde 2010 und 2011 jeweils Deutsche Meisterin im Siebenkampf. Ihren größten internationalen Erfolg feierte sie in dieser Disziplin als WM-Vierte 2013 in Moskau. Als Weitspringerin wurde die 34-Jährige aus Dornburg-Langendernbach im Landkreis Limburg-Weilburg 2017 nationale Titelträgerin. Bei der Hallen-EM im gleichen Jahr in Belgrad holte sie Bronze. (afi)
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