Spitzenzeit über 10.000 Meter

SELTERS-NIEDERSELTERS - Auch das zweite Sportfest der LSG Goldener Grund in Niederselters ist nach der langen Corona-Pause ein voller Erfolg gewesen. Die Sprinter legten ebenso gute Zeiten auf die Bahn wie die Langstreckler auf der erstmals angebotenen Strecke über 10.000 Meter.

Vorneweg jagte Friederike Schoppe (LSG Goldener Grund) und überquerte die Ziellinie nach 38:17 Minuten, obwohl ihr 25 Runden lang der Gegenwind auf den letzten 200 Metern voll ins Gesicht blies, während die Rückenwindphase durch die Bäume am Sportplatz zurückgehalten wurde. Mit dieser Leistung wäre sie im letzten Jahr bei den Aktiven auf Platz sieben gelandet. In ihrer Altersklasse der W40 bedeutet diese Zeit nationale Spitze. Dahinter kam Clubkollege Peter Ringeisen (M40) 43:05 Minuten an, war damit aber nicht ganz zufrieden, denn er hatte sich eine 42er Zeit vorgenommen. Dritter im Bunde war Dietmar Janke (LG Dornburg), dessen 46:24 Minuten sich für die M70 absolut sehen lassen können.

Anschließend übernahmen die Sprinter die Bahn. In der M10 war über 50 Meter Noah Amelung (LSG Goldener Grund) mit 9,23 Sekunden der Schnellste. In der M11 lieferte Vereinskamerad Julian Schmitt (9,04) die beste Zeit ab. Die Spikes hatte in der W10 Nora Simon (RSV Weyer) nach 8,70 Sekunden vorne. In der W11 zeigte Ida Weil (LC Mengerskirchen) mit 7,86 Sekunden einen starken Auftritt. Die 75 Meter der Jungs der M12 waren eine Angelegenheit für Felix Arnold (TV Elz) in 10,41 Sekunden, während in der M13 Lokalmatador Louis Kahles mit 10,86 Sekunden nicht zu schlagen war. In der W12 ging Platz eins durch Skyia Goetz an den TV Eschhofen (10,85). Wie schon eine Woche zuvor absolvierte Adam Ort (LSG Goldener Grund) die 100 Meter der M14 am schnellsten, dieses Mal mit einer großartigen Steigerung auf 12,89 Sekunden. Die M15 war eine Angelegenheit für Elias Ehrmann (LG Dornburg) in 12,48 Sekunden. Seine Schwester Ina entschied die W14 für sich (13,53). Für weitere Siege der Westerwälder sorgten in der U18 Tim Riedl (13,06) und in der U20 Philip Stahl (11,37). Hermann Schulz vom Gastgeber gewann souverän und erwartungsgemäß die 100 Meter der Männer in 11,15 Sekunden, nachdem er im ersten Lauf bei zu viel Rückenwind in 11,09 gestoppt wurde. Der Sieg in der U18 ging an Marija Dedic (TG Camberg) in ansprechenden 13,58 Sekunden. Bei der U20 heißt die Siegerin Lisa Meier (TV Elz) in 13,17 Sekunden. Sehr erfreulich verlief das Comeback von Kim Eidam (TG Camberg), die den zweiten Lauf in 13,27 Sekunden für sich entschied. Bei den Frauen war Paula Zollmann (LG Dornburg) nach 12,71 Sekunden nicht zu bezwingen.

Kreismeisterschaften komplett abgesagt

Das Team der LSG um den Sportwart Sven Medenbach setzt seine insgesamt fünf Veranstaltungen umfassende Serie an Wettkämpfen schon am Samstag mit dem Werfertag fort. Mit dem Luxemburger Kugelstoßer Bob Bertemes hat sich ein Topmann angekündigt, liegt seine persönliche Bestleistung doch bei starken 22,22 Metern. „Schön wäre es, wenn sich andere Vereine ebenfalls noch an Wettkämpfe heranwagen und so unseren Talenten eine Möglichkeit geben, sich sportlich zu messen,“ appellierte Martin Rumpf, der als Vorsitzender des Leichtathletikkreises Limburg-Weilburg die Entscheidung verkündete, dass es in diesem Jahr keine Kreismeisterschaften geben wird.