Sportwoche der LfV

VILLMAR - Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen passen die Leichtathletikfreunde Villmar (LfV) ihr Sommersportfest an die neuen Gegebenheiten an und werden den Wettkampf nicht an diesem Wochenende durchführen. sondern als Sportwoche von Montag bis Freitag (3. bis 8. August) anbieten. Hierdurch wird eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen und die Einhaltung der Hygienevorschriften ermöglicht. Los geht es täglich ab 18 Uhr, Freitag ab 17 Uhr. Weitere Infos unter: www.lf-1987-villmar.de.