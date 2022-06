Stammplatz: Hürden-Ass, Glutofen, Erinnerungen an Courtois

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Kerstin Rumpf, Jens Schmidt, Jörg Förster, Lars Wörner, Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Gold bei Süddeutschen für Wetzlarer Hürden-Ass, Wetzlarer Fußballerinnen verzweifeln an Torhüterin sowie Partystimmung bei der HSG Dilltal und dem FV Breidenbach. Außerdem dabei: die Leichtathletik in Limburg-Weilburg brummt.

(Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln findet ihr am Ende)

Im Fokus

Keine Hürde zu hoch: Antonia Unger ist jetzt auch Süddeutsche Meisterin. Foto: Lars Wörner

Leichtathletik:

Antonia Unger rennt zum süddeutschen Titel

Hürden-Ass Antonia Unger (TV Wetzlar) hat es eine Woche nach ihrem Titelgewinn bei den Hessischen Leichtathletik-Meisterschaften der Frauen erneut krachen lassen. Bei den "Süddeutschen" der U 23 im Stadion "Hahnstraße" im Frankfurter Stadtteil Niederrad hat die 20-Jährige eine weitere Goldmedaille in ihre Sammlung gepackt. Dabei stand der Start bei diesen Titelkämpfen Anfang der vergangenen Woche noch nicht fest, denn Magen-Darm-Probleme ließen nur leichtes Training zu. Erst beim Abschlusstraining am Freitagmorgen stand fest, dass der Schützling von Trainer Lars Wörner auch bei den "Süddeutschen" auf Medaillenjagd gehen würde. Bei brütender Hitze von 36 Grad wurde Unger ihrer Favoritenrolle in der Mainmetropole gerecht und steuerte zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg. In guten 61,75 Sekunden rannte die 400-Meter-Hürdenläuferin zu ihrem ersten Süddeutschen Meistertitel bei den U 23-Juniorinnen und zeigte sich glücklich. "In Anbetracht der nicht ganz so gut verlaufenen Trainingswoche bin ich super zufrieden. Das war ein reines Meisterschaftsrennen, das ich gewinnen wollte. Ich habe daher nicht zu viel riskiert und bin happy mit dem Gewinn des Titels", freute sich Unger nach dem Lauf.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Wetzlarer B-Juniorinnen verzweifeln im Cupfinale an Sonnak

Vor einigen Wochen verlor der FC Liverpool das Finale der Champions League gegen Real Madrid. Matchwinner war damals der Torhüter der Madrilenen, Thibaut Courtois. Einen ähnlichen Verlauf wie das Endspiel in der Königsklasse der Männer nahm auch das Finale um den Hessenpokal der B-Juniorinnen am vergangenen Sonntag in Waldkappel. Die favorisierten Youngster vom FSV Hessen Wetzlar spielten stets gefällig auf und können sich im Nachhinein nichts vorwerfen lassen - außer dass beste Torchancen nicht genutzt oder von der überragenden Spielerin im Trikot der Viktoria Großenenglis, Torhüterin Selina Sonnak, vereitelt wurden. So stand am Ende eine bittere 1:2-Niederlage nach Verlängerung für die Mittelhessinnen. Egal aus welchen Lagen Leonie Kram und Co. im gesamten Spielverlauf auf das gegnerische Tor schossen und köpften, Sonnak war zur Stelle und entschärfte alles, was an diesem Endspieltag zu halten war.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

In Limburg-Weilburg brummt die Leichtathletik

109 Kinder in 14 Mannschaften beteiligten sich beim Süwag-Kinder-Leichtathletikcup für die U12 in Niederselters.

Weitere Nachrichten:

Handball:

Dilltaler Handballer feiern die Rückkehr in die Landesliga

Um Dirk Pöchmann geht die Post ab, doch seine Stimme hat der Co-Trainer noch, als sich die Mannschaft der HSG Dilltal auf einem Traktor in den der Spielgemeinschaft zugehörigen Ortschaften Werdorf, Katzenfurt und Ehringshausen am frühen Sonntagnachmittag feiern lässt. Zu recht, denn am Vorabend hat die Truppe von Pöchmann und Chefcoach Peter Küster nach der 22:23-Hinspielniederlage bei der TSG Oberursel zwei Tage zuvor durch ein 29:24 (13:11) in heimischer Halle in Werdorf via Relegation doch ziemlich souverän den Aufstieg in die Landesliga klar gemacht. "Diese Relegation war eine perfekte Krönung der Saison. Die Oberurseler waren ein immer fairer Gegner, der uns in zwei intensiven Duellen wirklich alles abverlangt hat. Am Ende haben wir es verdient gepackt", war Pöchmann voll des Lobes für den Kontrahenten aus dem Taunus, aber vor allem für seine Mannschaft, die trotz des am Ende klaren Resultats erst einmal Widerstände zu überwinden hatte.

Dilltals Leon Becker (l.) zieht ab, der Oberurseler Timo Günther (2.v.l.) kommt nicht mehr ran. Tobias Hentschel (r.) und Micha Wiener geben die gespannten Beobachter der Szene. Foto: Jörg Förster

Fußball:

A-Liga: Seelbach/Scheld backt sich im Glutofen drei Punkte

In der Fußball-A-Liga Dillenburg hat die SG Seelbach/Scheld ihr Nachholspiel gegen die SG Aartal mit 4:1 (1:1) gewonnen. Die Begegnung, die covidbedingt nachgeholt werden musste und vielleicht noch einmal wichtig für den Kampf um den Titel sein könnte, verfolgten am Samstag schätzungsweise 150 Zuschauer. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erwischte Aartal den besseren Start und ging auf dem Kunstrasenplatz in Herbornseelbach in Führung. Herbornseelbachs Spielausschussmitglied Jürgen Loh hatte zu diesem Zeitpunkt das Gefühl "dass wir nicht mehr so viel backen werden. Bei diesen Temperaturen war das Fußballspielen alles andere als schön." Doch seine Mannschaft belehrte ihn eines Besseren. Nach dem Ausgleich durch Sebastian Nelles (29.) bekam sie das Spiel klar in den Griff. Jürgen Loh bilanzierte: "Auch wenn es bei dieser Hitze eine Quälerei war: Wir waren physisch gut dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass wir 4.1 gewinnen würden. Das haben die Jungs wirklich gut gemacht."

Durch die Linse - Das Foto

(einmal auf das Foto klicken)

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

Fußball: Hitzeschlacht vor über 1000 Zuschauern

Der FV Breidenbach hat sich am Samstag durch einen 3:2-Finalsieg gegen den VfL Biedenkopf den Fußball-Kreispokal zurückgeholt.

Der Weg zu den Artikeln:

Der "Stammplatz" verabschiedet sich in die Sommerpause. Wir wünschen Euch eine schöne Zeit und sehen uns zur kommenden Saison an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.