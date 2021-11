Tief im Westerwald-Matsch eingesunken

Tiefes Geläuf stellte die Läufer, hier Jürgen Zehnder vom TSV Pfungstadt, vor einige Probleme. (Foto: Raphael Schmitt)

MENGERSKIRCHEN - (fey). Der Westerwald bot am Wochenende recht widrige Bedingungen für die hessischen Meisterschaften im Crosslauf: Die Strecke in Mengerskirchen führte unter anderem über eine Wiese, die durch den Regen derart aufgeweicht war, dass die Athleten tief im Matsch einsanken.

Am besten zurecht kamen zwei Athletinnen der LG Odenwald: Svenja Clemens und Lina Bohländer siegten jeweils über die vier Kilometer der U20 und U18 in 16:24 beziehungsweise 16:46 Minuten. Bronze gab es in der M45 für Jürgen Zehnder vom TSV Pfungstadt, der die 5,5 Kilometer in 21:05 Minuten lief und Silber nur um drei Sekunden verpasste. In der M70 kamen vom TuS Griesheim Axel Seipel und Rudolf Walter in 31:15 und 33:27 Minuten zu Silber und Bronze.

Fabian Schrick (ASC Darmstadt) wurde in der M13 über 1,5 Kilometer Siebter in 6:20 Minuten; Teamkollege Nono Kempin lief in der M12 in 5:54 Minuten ebenfalls als Siebter ins Ziel. Kathrin Griesae holte über die gleiche Distanz in 6:24 Minuten in der W13 Bronze für den ASC Darmstadt.