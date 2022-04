TV Waldstraße: Hessentitel auf schneebefreiter Bahn

Jetzt teilen:

ERBACH - (red). Der April macht, was er will: Dieses Sprichwort bewahrheitete sich bei den hessischen Langstreckenmeisterschaften der Leichtathleten in Erbach (Odenwald). Der Wintereinbruch sorgte für eine schneebedeckte Laufbahn, die vom Helferteam geräumt werden musste. Die Wettkämpfe hätten so erst mit einer Stunde Verspätung beginnen können, berichtet Günter Jung vom TV Waldstraße. Ehe die Läuferinnen und Läufer des Wiesbadener Vereins dann durchstarteten: Der 15-jährige Marvin Heuser ließ sich von den Verzögerungen nicht irritieren, gewann im Alleingang und einer Zeit von 9:58,60 Minuten den Hessenmeistertitel. Sein Vereinskollege Felix Dinges komplettierte den Waldsträßer Erfolg in der M 15: Er wurde in persönlicher Bestzeit (10:25,22 Minuten) Zweiter. Zudem gab es für den TVW auch Erfolge in den diversen Altersklassen. Schnellster Waldsträßer war Björn Dollmann in 32:47 Minuten, er gewann in der Altersklasse M 40. Anna Jamin lief derweil als Dritte ins Ziel und freute sich über ihre Bronzemedaille bei den Frauen – was gleichzeitig den Sieg in der Altersklasse W 30 bedeutete.

Weiter waren für den TV Waldstraße erfolgreich, Jens Bäss (35:00 Minuten), Hessenmeister Altersklasse M 45. – Wilhelm Schüttler (44:06 Minuten), Hessenmeister Altersklasse M 65. – Anna Jamin (40:42 Minuten), Hessenmeisterin Altersklasse W 30. – Sarah Maria Gollan (43:10 Minuten), Hessenmeisterin Altersklasse W 40. – Karin Schenk (43:43 Minuten) Hessenmeisterin Altersklasse W45. – Constantin Mildner (36:12 Minuten), Vize-Titel Altersklasse M 30. – Peter Semmel (49:07 Minute), Vize-Titel Altersklasse M 70. – Vera Martens (44:34 Minuten), Rang drei Altersklasse W 50.