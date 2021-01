U23 sorgt für die meisten Nennungen

In der U16 überzeugte im 1500-Meter-Hindernislauf Leon Brinkmann vom LC Mengerskirchen auf Platz zwölf mit starken 5:00,33 Minuten. (Foto: Verein)

LIMBURG-WEILBURG - (mru). Das Jahr 2020 ist auch für die Leichtathleten ein spezielles gewesen. Es gab wenige Wettkämpfe und fast keine Meisterschaften. Dass es dennoch einige heimische Athleten im Jugend- und Juniorenbereich in die Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes schafften, lag auch daran, dass hierzulande die Vereine einige Sportfeste angeboten haben; so wie der LC Mengerskirchen den Stundenlauf mit integrierter Wertung über 10.000 Meter oder wie die Werfertage und die Sprintsportfeste der LSG Goldener Selters, die in Kooperation mit der VLG Eisenbach auch einen Marathon mit Halbmarathon ausrichtete.

Die größte Ausbeute geht auf das Konto von Teklay Rezene vom LC Mengerskirchen. Über 1000 Meter bedeuten 2:39,26 Minuten Platz 20, über 10.000 Meter 31:58 Minuten Rang zehn und im Halbmarathon 1:12 Stunden Position fünf. Da der U23-Junior aber keinen deutschen Pass besitzt, sind diese Platzierungen nur inoffiziell.

Die meisten Nennungen gab es in der Juniorenklasse U23. Lea Pötz (LC Mengerskirchen) lief über 10.000 Meter in 44:44 Minuten auf Platz 13. Anna Eis (LG Dornburg) folgte mit 46,48 Minuten auf Rang 15 vor Anna Brumm (LC Mengerskirchen, 49,59). Lea Pötz rannte dazu über 3000 Meter Hindernis in 12:22 Minuten auf Rang elf. Die starken Frauen mit dem Hammer, Laura Siegel (TuS Weilmünster) und Darleen Kronsfoth (TV Eschhofen), finden sich mit 53,34 und 45,81 Metern auf den Plätzen 13 und 28 wieder.

Bei den Jungs der U23 lief Maximilian Klink (LG Dornburg) über 800 Meter mit seinen 1:52,38 Minuten auf Platz 18. Sebastian Arnold (TuS Weilmünster) ist in der U23 Zwölfter mit der Kugel (13,86) und Siebter im Hammerwurf mit seiner neuen persönlichen Bestleistung von 59,74 Metern. Sehr erfreulich ist auch die Platzierung von Bastian Trost (LC Mengerskirchen), der über 1000 Meter mit 2:40,03 Minuten auf Platz 20 zu finden ist.

In der U20 zog im 2000 Meter Hindernislauf Anna Brumm vom LC Mengerskirchen mit 9:40,70 Minuten als 47. in die Bestenliste ein. Bei den Junioren dieser Altersklasse reihte sich Ernesto Hain (LC Mengerskirchen) nach 46,55 Minuten über 10.000 Meter auf dem 15. Platz ein. Jonas Schliffer (TuS Weilmünster) gelang der Sprung auf Platz 42 im Kugelstoßen mit 13,19 Metern und auf Rang 35 im Diskuswurf mit 42,43 Metern. Cristiano Kaiser (LG Dornburg) warf seinen Speer auf 50,15 Meter und damit Platz 50, mit dem die Bestenliste in allen Altersklassen endet.

Auch die jüngeren Altersklassen sind mit heimischen Nachwuchsathleten besetzt. Auf Platz 16 der U18 warf sich Brikena Gashi (TG Camberg) im Hammerwurf mit neuer persönlicher Bestweite von 41,51 Metern.

In der U16 überzeugte im 1500-Meter-Hindernislauf Leon Brinkmann (LC Mengerskirchen) auf Platz zwölf mit seinen starken 5:00,33 Minuten.

In der W14 sprang Theresa Lukas (LG Dornburg) mit dem Stab dank 2,40 Meter auf Platz 17. Achte ist ihre Vereinskameradin Julia Kaiser über 3000 Meter in 11:24 Minuten. Wie stark diese Leistung einzuordnen ist, wird daran deutlich, dass sie mit dieser Zeit in der nächsten Altersklasse der U16 immerhin auf Platz 27 und in der U18 auf Position 45 zu finden ist. Madleen Manneschmidt (LSG Goldener Grund) schaffte den 38. Platz über 400 Meter Hürden mit 66,84 Sekunden.