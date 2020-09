Viele Starter, schnelle Zeiten

Yasemin Simon (l., LG Brechen) und Carolin Schermuly (LCMengerskirchen) in wechselnder Führungsarbeit beim Lauf über eine Stunde. (Foto: Daniel Kremer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Der Leichtathletik-Club Mengerskirchen (LCM) hat nach seinem erfolgreichen Springer-Meeting am ersten September-Wochenende ein weiteres Sportfest veranstaltet. Der traditionelle Stundenlauf – in diesem Jahr bereits in der 41. Auflage – hatte durch die bisher wettkampfarme Corona-Zeit einen überaus hohen Zuspruch erfahren. Mit über 70 Athleten wurde ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet.

Dadurch bedingt mussten gleich zwei Läufe durchgeführt werden. Der bisher in den Stundenlauf integrierte 10.000 Meter Lauf wurde ausgelagert und lockte auch einige Top-Athleten aus dem Rhein-Main Gebiet in den hohen Westerwald. Mit dem ersten Start um 19 Uhr herrschten im Mengerskirchener Oval Topbedingungen. Die Luft hatte sich zur später Stunde angenehm abgekühlt und der Wind war kaum spürbar.

Es waren die Läufer des SSC Hanau Rodenbach, die der Veranstaltung ihren Stempel aufdrückten und in der Spitze für schnelle Zeiten und damit auch für ein hohes Niveau über die 10.000 Meter sorgten. Allen voran der Sieger Dirk Busch. Mit beachtlichen 31:31,9 Minuten lief der inzwischen 41-Jährige einem nie gefährdeten Gesamtsieg entgegen. Clubkamerad Julius Hild folgte in 31:48,6 Minuten knapp vor dem Lokalmatador Teklay Rezene (LC Mengerskirchen), der sich in 31:58,3 Minuten auf den letzten Metern an Dominik Müller (SSC Hanau Rodenbach) vorbeischob (31:58,9). Beide hatten sich über die 25 Runden ein spannendes Rennen geliefert und waren am Ende überglücklich, die 32 Minuten Marke geknackt zu haben.

Man muss in den Ergebnissen schon weit zurückblättern, um solch schnelle Zeiten zu finden. Ein Blick in die Liste der Stadionrekorde zeigt jedoch, dass einst LCM-Urgestein Norbert Rautenberg vor 40 Jahren eine Zeit von 29:54,7 Minuten im Mengerskirchener Sportzentrum über die 25 Runden lief, welches zu dieser Zeit noch mit einer Aschenbahn ausgestattet war.

Unter Flutlichtbedingungen starteten um 20 Uhr weitere 38 Läufer zum Stundenlauf. Dank der zahlreichen Helfer konnte nahezu jedem Athlet ein persönlicher Rundenzähler zugeteilt werden. Hier war es der ehemalige LCM-Mittelstreckenläufer Abdi Uya, der von Beginn an ein hohes Tempo anschlug und selbst den Zweitplatzierten mehrmals überrundete. Am Ende fehlten dem inzwischen für den TSV Schott Mainz startenden Äthiopier mit erreichten 18.396 Metern nur 54 Meter zum Stadionrekord. In der 10.000 Meter Wertung kam er mit seiner Durchgangszeit von 32:20,1 Minuten nach 25 Runden auf Rang fünf.

Aus heimischer Sicht überragte Sören Plag vom gastgebenden LC Mengerskirchen mit 16.484 Metern (2. M35), ebenso auch Carolin Schermuly (W35), die sich in einem packenden Zweikampf mit Yasemin Simon von der LG Brechen duellierte und in der letzten Minute mit vier Metern Vorsprung und 14.600 Metern als Siegerin durchsetzte. Ältester Teilnehmer war der 81-jährige Hans Metzelder von der SG Neuhäusel, der es auf beachtliche 9090 Metern in einer Stunde brachte.

Insgesamt war es für die Verantwortlichen beim LC Mengerskirchen eine erneut erfolgreiche Veranstaltung. Auch die Teilnehmer dankten mit viel Lob. „Es hat uns allen viel Spaß gemacht. Ich war das erste Mal dabei und es war eine ganz neue Erfahrung. Die Organisation war perfekt“, resümierte Reiner Trost (TuS Lindenholzhausen), der mit seinem Vereinskamerad Meinhard Rompel am Start war. Beide traten zufrieden als Kreismeister in der M60 bzw. M55 die Heimreise an.

Nach 2019 war auch wieder die Kreismeisterschaft über 10.000 Meter und den Stundenlauf in den Wettkampf integriert. Hier glänzten erwartungsgemäß die Läufer des LC Mengerskirchen. Teklay Rezene siegte über 10.000 Meter bei den Männern, Carolin Schermuly durfte sich als Doppelkreismeisterin bei den Frauen über 10.000 Meter und die Stunde freuen. Kreismeister im Stundenlauf bei den Männern wurde Sören Plag, ebenfalls vom LC Mengerskirchen.

Ergebnisse

10.000 Meter:

WJU20: 1. Eis (LG Dornburg) 46:48,4 Min., 2. Brumm (LC Mengerskirchen) 49:59,8 Min.; Frauen: 1. Rauhaut (SSC Hanau Rodenbach) 38:26,2 Min., 2. Winter (SSC Hanau Rodenbach) 39:25,9 Min., 3. Simon (LG Brechen) 41:37,2 Min.; W35: 1. Schermuly (LC Mengerskirchen) 41:36,5 Min., 2. Willig (Lf 1987 Villmar) 56:04,1 Min.; W40: 1. Gocht (TV Herborn) 45:41,9 Min.; W45: 1. Geismar-Steidl (SC Oberlahn) 48:57,1 Min.; W50: 1. Konnertz (LG Wettenberg) 45:49,9 Min.

MJU20: Habtemichael (SSC Hanau Rodenbach) 32:21,4 Min., 2. Hain (LC Mengerskirchen) 46:55,2 Min.; Männer: 1. Hild (SSC Hanau Rodenbach) 31:48,6 Min., 2. Rezene (LC Mengerskirchen) 31:58,3 Min., 3. Müller (SSC Hanau Rodenbach) 31:58,9 Min; M30: 1. Trzewik (Team Erdinger Alkoholfrei) 34:37,3 Min.; M35: 1. Gonzalez (LG Passau) 35:59,4 Min., 2. Plag (LC Mengerskirchen) 36:18,2 Min., 3. Burkard (SSC Hanau Rodenbach) 36:55,1 Min.; M40: 1. Busch (SSC Hanau Rodenbach) 31:31,9 Min., 2. Welkner (LG Wettenberg) 35:14,4 Min., Unger (SSC Hanau Rodenbach) 36:34,4 Min.; M45: 1. Drobny (LC Eschenburg) 39:24,4 Min., 2. Da Conceicao (LSG Goldener Gruns Selters/Ts.) 41:26,8 Min., 3. Funk (ASC Dillenburg) 42:28,6 Min.; M50: 1. Riefer (SSC Hanau Rodenbach) 36:46,0 Min., 2. Freidank (Team-Naunheim Sport e.V.) 37:33,5 Min., 3. Möbus (LG Wettenberg) 37:55,3 Min.; M55: 1. Reutzel (TV Echzell) 41:03,8 Min., 2. Regina (TV Wetzlar) 41:40,9 Min., 3. Rompel (TuS Lindenholzhausen) 42:31,7 Min.; M60: 1. Trost (TuS Lindenholzhausen) 44:04,5 Min., 2. Steinebach (LC Mengerskirchen) 44:55,1 Min.; M65: 1. Bossert (LG Westerwald) 45:08,0 Min., 2. Janke (LG Dornburg) 47:46,3 Min.

Kreismeister über 10.000 Meter:

WJU20: Eis (LG Dornburg), Frauen: Simon (LG Brechen), W35: Willig (Lf 1987 Villmar), MJU20: Hain (LC Mengerskirchen), Männer: Rezene (LC Mengerskirchen), M35: Plag (LC Mengerskirchen), M40: Philipp (Lf 1987 Villmar), M45 Da Conceicao (LSG Goldener Gruns Selters/Ts.), M50: Brands (VLG Eisenbach), M55: Rompel (TuS Lindenholzhausen), M60: Trost (TuS Lindenholzhausen), M65: Janke (LG Dornurg).

Stundenlauf:

W13: 1. Reichert (LC Mengerskirchen) 11.378 Meter; W14: 1. Kaiser (LG Dornburg) 14.055 Meter; WJU20: 1. Eis (LG Dornburg) 13.156 Meter, 2. Brumm (LC Mengerskirchen) 11.966 Meter; Frauen: 1. Simon (LG Brechen) 14.556 Meter, 2. Laufer (CLV Siegerland) 14.310 Meter, 3. Pötz (LC Mengerskirchen) 13.656 Meter; W35: 1. Schermuly (LC Mengerskirchen) 14.600 Meter; W40: 1. Gocht (TV Herborn) 13.260 Meter; W45: 1. Geismar-Steidl (SC Oberlahn) 12.170 Meter.

M14: 1. Späth (LC Mengerskirchen) 12.012 Meter; M15: 1. Brinkmann (LC Mengerskirchen) 14.750 Meter, 2. Reichert (LC Mengerskirchen) 13.286 Meter; MJU18: 1. Hain (LC Mengerskirchen) 12.405 Meter; Männer: 1. Uya Hundessa (TSV Schott Mainz) 18.396 Meter, 2. Waldschmidt (ASC Dillenburg) 14.830 Meter, 3. Seegers (Team-Naunheim) 14.558 Meter; M35: 1. Gonzalez (LG Passau) 16.703 Meter, 2. Plag (LC Mengerskirchen) 16.484 Meter; M40: 1. Philipp (LF 1987 Villmar) 13.278 Meter; M45: 1. Drobny (LC Eschenburg) 15.358 Meter, 2. Da Conceicao (LSG Goldener Gruns Selters/Ts.) 14.344 Meter, 3. Funk (ASC Dillenburg) 14.046 Meter; M50: 1. Brands (VLG Eisenbach) 14.340 Meter, 2. Kremer (VLG Eisenbach) 13.900 Meter, 3. Schön (VLG Eisenbach) 13466 Meter; M55: 1. Rompel (TuS Lindenholzhausen) 14.044 Meter, 2. Schäfer (LC Mengerskirchen) 12.008 Meter, 3. Ziegler (Lauftreff Bechtheim) 11.702 Meter; M60: 1. Trost (TuS Lindenholzhausen) 13.658 Meter, 2. Steinebach (LC Mengerskirchen) 13.315 Meter; M65: 1. Janke (LG Dornburg) 12.301 Meter; M80: 1. Metzelder (SG Neuhäusel) 9.090 Meter.

Kreismeister im Stundenlauf:

W13: Reichert (LC Mengerskirchen), W14: Kaiser (LG Dornburg), WJU20: Eis (LG Dornburg), Frauen: Simon (LG Brechen); W35: Schermuly (LC Mengerskirchen); W45: Geismar-Steidl (SC Oberlahn); M15: Brinkmann (LC Mengerskirchen) MJU18: Hain (LC Mengerskirchen), M35: Plag (LC Mengerskirchen), M40: Philipp (Lf 1987 Villmar), M45: Da Conceicao (LSG Goldener Gruns Selters/Ts.), M50 Brands (VLG Eisenbach), M55: Rompel (TuS Lindenholzhausen), M60: Trost (TuS Lindenholzhausen), M65: Janke (LG Dornurg).