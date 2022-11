Von Wechsel, Nominierungen und einem Karriereende

Laura Siegel zieht sich überraschend mit ihrem Trainer-Vater Jürgen aus dem Leistungssport zurück. (© LSG)

LIMBURG-WEILBURG - Wenn die Blätter fallen, beginnt für die Leichtathleten die Wechselzeit. Noch dazu steht die Kadernominierung auf Bundes- und Landesebene im Fokus des Interesses.

Dass die Sprinterin Kim Eidam von der TG Camberg zur Frankfurter Eintracht geht, ist bereits bekannt. Dort wird sie einen alten Bekannten aus dem Kreis Limburg-Weilburg wiedersehen, denn auch Philipp Stahl von der LG Dornburg trägt künftig den Adler auf der Brust. Der 21-Jährige ist der einzige Sprinter im Landkreis, der die 100 Meter derzeit unter elf Sekunden schafft (Bestzeit: 10,96). Auch über 200 Meter ist er pfeilschnell mit einer Bestzeit von 22,12 Sekunden. Die Wechselfrist endet erst zum 30. November; es kann sich also durchaus noch etwas tun.

In den Landeskader des Hessischen Leichtathletik-Verbandes (HLV) wurden derweil Julian Eufinger, Brikena Gashi (beide TG Camberg), Theresa Lukas, Ina und Elias Ehrmann (alle LG Dornburg) sowie Milla Nierfeld (LSG Goldener Grund) berufen. Im Bundeskader sucht man in der kommenden Saison allerdings vergebens nach einem Athleten aus Limburg-Weilburg. Laura Siegel (LSG Goldener Grund) wird sich aufgrund ihrer beruflichen Situation gänzlich aus dem Leistungssport zurückziehen. Und das auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit, hatte sie doch erst im September in Elz eine persönliche Bestleistung im Hammerwerfen der Frauen von über 57 Metern aufgestellt, die sie auf Rang 14 der deutschen Bestenliste katapultierte.