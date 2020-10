Vordere Plätze in Hessen für Bergläufer

Freude über Bronze: Anna Klara Eis und ihr Trainer Ewald Türk. Foto: privat

Limburg-Weilburg (dak/bk/mru). Bei den Hessischen Berglaufmeisterschaften, ausgetragen am Kasseler Herkules mit 191 Teilnehmern, siegte Sören Plag vom LC Mengerskirchen vor toller Kulisse in der Altersklasse M35 und freute sich nach 33:11 Minuten mit Wimpel in der Hand über seinen ersten Hessenmeistertitel der Saison. Auf der 7,3 Kilometer langen Strecke mit über 300 Höhenmetern erfolgte corona-bedingt der Start in Wellen. Maximal zehn Läufer, sortiert nach den Startnummern, durften gemeinsam starten. Nach jeweils einer Minute erfolgte die nächste Gruppe. Dadurch war es für die Athleten nahezu unmöglich, sich zu orientieren. Dennoch waren die Bedingungen gut und die Strecke ließ sich prima laufen. Clubkamerad Teklay Rezene hatte in der Männer-Klasse mit starker Konkurrenz zu kämpfen und musste sich nach 31:46 Minuten deutlich hinter dem souveränen Sieger Philipp Stuckhardt (Laufteam Kassel), der in 29:25 Minuten im Ziel ankam, mit Rang sechs zufriedengeben. Auf Gesamtplatz 34 reihte sich Lars Breuer von der LG Brechen ein. Seite Zeit von 35:43 Minuten brachten ihm den Hessentitel in der M55. Seine Vereinskollegin Petr Häuser belegte nach 43:48 Minuten in der M40 den Silberrang. Anna Klara Eis vertrat die Farben der LG Dornburg. Begleitet von ihrem Trainer Ewald Türk, kam die Nachwuchsläuferin in der U18 nach 41:43 Minuten auf dem Bronzeplatz an. Den erreichte auch Bianca Roos vom SC Oberlahn in 47:18 Minuten in der W45.