Weite Weilmünsterer Würfe

Geballte Wurfpower des TuS 03 Weilmünster mit Verstärkung durch den TV Eschhofen: (v.l.) Tom Luca Schuster, Jonas Schliffer, Max Schmidt, Darleen Kronsfoth, Sebastian Arnold und Laura Siegel. (Fotos: Jürgen Röglin / Martin Rumpf)

LIMBURG-WEILBURG - (mru). Bei den Hessenmeisterschaften der Leichtathleten in Gelnhausen und Fürth im Odenwald hat es für die Starter aus dem Kreis Limburg-Weilburg zwar nicht zu einem Titel, aber immerhin für sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen gereicht.

Ganz dicht am Hessentitel dran war Sebastian Arnold vom TuS Weilmünster im Hammerwurf der Männer. Auf der neu geschaffenen Anlage in Fürth im Odenwald dominierte er die Konkurrenz bis zum fünften Versuch. Er legte eine neue persönliche Bestleistung von 59,70 Metern vor und steigerte diese im nächsten Versuch um vier Zentimeter. Sein stärkster Konkurrent, Christoph Gleixner (Eintracht Frankfurt), der in diesem Jahr schon 64 Meter geworfen hatte und klarer Favorit war, konterte dann entscheidend mit 59,87 Meter. Aber auch Silber ist ein toller Erfolg für den jungen Athleten des TuS Weilmünster, der seit Anfang des Jahres bei Martin Rumpf trainiert und sich seitdem um fast fünf Meter steigerte.

Ebenfalls Silber ging an Vereinskollegin Laura Siegel mit einer Verbesserung auf die neue Jahresbestweite von 53,34 Metern. Das war ein ganz wichtiger Wurf für den Kopf, denn nun ist sie wieder an ihrer Leistungsfähigkeit vom Vorjahr dran und kann sich vielleicht in den letzten Wettkämpfen des Jahres nochmal steigern. Überraschend ging Bronze an den TV Eschhofen. Darleen Kronsfoth hatte den Dreh raus und stand dank 45,81 Meter auf dem dritten Platz des Siegerpodests.

Eine Steigerung auf 41,51 Meter gelang Brikena Gashi (TG Camberg), die damit die Silbermedaille im Hammerwurf der W 15 einheimste.

Silber und Bronze für Jonas Schliffer

Zeitgleich ging es in Gelnhausen um die Medaillen für U18 und U20. Auch hier hatte der TuS Weilmünster starke Werfer am Start. Jonas Schliffer sicherte sich in der U20 mit 13,19 Meter Silber im Kugelstoßen und Bronze im Diskus mit 42,43 Metern. Vierter mit der Kugel wurde Vereinskamerad Max Schmidt (11,49). Mit dem Diskus reichten 33,17 Meter zu Platz fünf. Komplettiert wird das gute Abschneiden durch Tom Luca Schuster als Fünfter mit der Kugel (10,28) und Sechster mit dem Diskus (31,72).

In der U20 legte Lukas Glöckner (LSG Goldener Grund) im Hochsprung einen tollen Auftritt hin, der ohne seinen Trainer Martin Rumpf vor Ort von Bundestrainerin Nachwuchs Sophia Sagonas betreut wurde und dabei 1,82 Meter im zweiten Versuch überquerte. Die Belohnung war Silber. Diese Medaillenfarbe gab es auch für Cristiano Kaiser (LG Dornburg) nach seinem Speerwurf auf 50,15 Meter. Leider verletzte er sich hier erneut leicht und musste auf den Stabhochsprung verzichten. Bronze und neue Bestleistung verbuchte sein Clubkamerad Philip Stahl über 200 Meter nach guten 22,75 Sekunden. Dazu errang er Rang sechs in einem starken nationalen Feld über 100 Meter mit persönlicher Bestleistung von 11,25 Sekunden, was ebenfalls einen neuen Topwert bedeutete. Komplettiert wird das Abschneider der LGD durch Theresa Lukas mit Platz vier im Stabhochsprung der U18 mit 2,55 Metern. Platz sechs im Kugelstoßen der U18 verbuchte Sina Edel (TV Eschhofen) mit 10,38 Metern.

Ein Comeback der besonderen Art feierte Kim Eidam (TG Camberg), die sich nach dem plötzlichen Tod des TG-Trainers Wilko Schinker nun wieder einem Meisterschaftsrennen stellte und mit 12,95 Sekunden über 100 Meter und Platz elf überzeugte. Vereinskameradin Marija Dedic kam in der U18 in 13,35 Sekunden als 15. ins Ziel. Der Speer von Maren Zerfas (ebenfalls TG Camberg) segelte in dieser Altersklasse auf 30,05 Meter und Rang sieben.