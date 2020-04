Wie der LCM die Auszeit nutzt

Bleiben auch in der Corona-Krise fit und gut gelaunt (v. l.): Alina Schmidt, Bastian Trost, Marianne Schermuly und Reiner Thau vom LC Mengerskirchen. (Grafik: Steinhaus)

MENGERSKIRCHEN - (csp). An ein gemeinsames Training ist in diesen Zeiten nicht zu denken. Dass beim Leichtathletik Club Mengerskirchen deswegen aber Stagnation eingekehrt ist, trifft keinesfalls zu. LCM-Vorstandsmitglied Sascha Helsper und einige Athleten und Trainer berichten von ihrem Alltag.

„Der Vorstand arbeitet weiter und bereitet sich auf die Zeit nach der Krise vor. Dort stehen wichtige Dinge an, wie zum Beispiel die Mitgliederversammlung und Planung von eigenen Sportfesten, falls es dieses Jahr noch möglich ist“, sagt Helsper, der auch darauf hinweist, dass die Internetseite www.lc-mengerskirchen.de neu gestaltet wurde. Mit Zeitungsartikeln blicken die Verantwortlichen dort auf Erfolge aus der „guten alten Zeit“ zurück. „Außerdem feiert der LCM 2021 sein 50-jähriges Bestehen. Das will richtig vorbereitet sein. Der zehnköpfige Festausschuss steht schon mitten in der Planung und es wurden entsprechende Hausaufgaben verteilt“, verrät Helsper. Er beschreibt auch die derzeitige sportliche Lage: „Wir haben 13 ehrenamtliche Trainer im Einsatz, die pro Jahr 900 Trainingsstunden anbieten und durchführen. Nicht eingerechnet sind hier die Zeiten für Wettkämpfe plus die individuelle Trainingsbetreuung am Wochenende. Die Athleten trainieren – so gut es geht – individuell weiter und stehen im Austausch mit ihren Trainern. Mehr ist zurzeit nicht möglich.“

Trainerin Marianne Schermuly berichtet derweil von einem komplett neuen Tagesablauf: „Da ich fast jeden Tag ab 16.30 Uhr Training hatte, hat sich nun einiges geändert. Ich backe nun öfter mal einen Kuchen und kann anders kochen, wir essen nicht mehr so spät“, sagt sie. „Auch ich habe nun Zeit, für mich mal alleine laufen zu gehen, auch wenn es eher schnelles Gehen ist“, schmunzelt Schermuly. Mit ihren Athleten steht sie regelmäßig über WhatsApp in Kontakt. „Es ist durchaus schwer, sie zu motivieren, da derzeit alles noch unklar ist, wann es vielleicht wieder weiter geht. Ich bin aber froh, dass sie so gut es geht für sich trainieren“, erklärt Schermuly, der ein Punkt aber besonders schwerfällt: „Für mich waren die ersten Tage der Auszeit wie Urlaub. Aber jetzt fehlt einfach etwas, vor allem der Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und Trainerkollegen.“

LCM-„Altstar“ Reiner Thau beschreibt die derzeitige Situation aus seiner Sicht: „Da ich meine Laufschuhe schon lange an den Nagel gehängt habe, steht das Training nicht mehr so im Vordergrund. Ich habe volles Verständnis für die Maßnahmen. Menschen kämpfen um ihr Leben und gegen den Tod. Kranke Menschen, Ärzte, Pfleger und Helfer brauchen jetzt unsere Unterstützung. Über allem steht allerdings jetzt die Tatsache, dass es in solchen besonderen Zeiten wichtigere Aufgaben für eine Gesellschaft gibt als den Sport. Ja, und das häufige zu Hause sein hat auch etwas Gutes: Meine fünfjährige Tochter freut sich, dass ich mehr Zeit mit ihr verbringen kann.“

„Ich versuche mich fit zu halten, indem ich täglich Krafttraining mache und Yoga und Pilates ausprobiere“, sagt Alina Schmidt. Mit ihren Mitbewohnern in der WG kocht sie gemeinsam und nutzt die nun gewonnene Freizeit: „Jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, mich um mein Studium zu kümmern, Fremdsprachen zu lernen und Haushaltsgeräte zu säubern“.

Auch das tägliche Leben von Lea Pötz hat sich geändert, ihr Training absolviert sie nun am frühen Nachmittag. Außerdem geht sie derzeit viel spazieren. Neben den regelmäßigen Laufeinheiten alleine oder zu zweit macht sie nun auch Homeworkouts in den eigenen vier Wänden. „Außerdem kann ich nun mehr Zeit mit der Familie verbringen, backe viel und probiere neue Rezepte aus“.

LCM-Mittelstreckler Bastian Trost gibt einen detaillierten Einblick in seinen Trainingsalltag: „Im Training bin ich jetzt natürlich mehr auf mich alleine gestellt, ich kann maximal mit einer Fahrradbegleitung oder einem Trainingspartner mit Abstand trainieren. Ich versuche mich durch viele Dauerläufe, Bergintervalle, Krafttraining und Tempoeinheiten im Feld oder im Wald fit zu halten“. Beim Krafttraining muss er zwar daheim improvisieren, „insgesamt komme ich damit aber gut zurecht“, verrät Trost. Seinen Alltag beschreibt er als „sehr entschleunigt“, sein Training gehe er nun mit mehr Ruhe und Zeit an. „Natürlich vermisse ich das Trainingslager und die Einheiten in der Gruppe. Es ist ein sehr komisches Gefühl, sich in dieser Form auf eine ungewisse Saison vorzubereiten. Ich habe zwar noch weniger Druck als sonst, aber mental fällt es schon schwerer in dieser Situation. Trotzdem bleibe ich natürlich am Ball“, verspricht Trost abschließend.