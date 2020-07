66,15 Kilometer und 2000 Euro

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BALLERSBACH/BAD LAASPHE - Mit Bravour hat der Langstreckler Nicolai Pitzer seinen 6-Stunden-Solo-Lauf gepackt, der ihn über 66,15 Kilometer von Ballersbach nach Bad Laasphe führte. Zugleich sammelte er Spendengelder für die Deutsche Kinderkrebshilfe und die Deutsche Depressionshilfe in Höhe von 2000 Euro.

Der für den LC Eschenburg startende Läufer und Radsportler der RSG Buchenau hatte sich lange für den abgesagten Düsseldorf-Marathon im April vorbereitet. Er absolvierte alternativ einen Solo-Marathon um den Aartalsee in Bestzeit von 3:01 Stunden. „Danach geisterte bei mir der Gedanke herum, mal eine Überdistanz zu laufen“, so Pitzer, der sich dann entschloss, in der wettkampffreien Zeit einen 6-Stunden-Spendenlauf in Angriff zu nehmen.

Nico Pitzer startete seine Tour am Sonntagmorgen früh um 6 Uhr mit einer Einführungsrunde über 8 Kilometer von seinem Wohnort Ballersbach nach Offenbach und zurück. Anschließend führte ihn sein abwechslungsreicher Weg weiter in Richtung Bad Laasphe, wo er sich das Residenz-Kino als Zielpunkt auserkoren hatte. Zahlreiche Pacemaker begleiteten den Spendenläufer, sorgten für moralische Unterstützung und verpflegten ihn vom Rad aus. So übernahm sein Freund Robert Drobny – nachdem Startläufer Udo Hecker an der Gemarkung Mittenaar ausgestiegen war – ab Herbornseelbach als Mitläufer die Betreuung. Unterwegs stießen Dietlind Nieke mit dem Rad und Patrick Brandenburger ebenfalls laufend hinzu.

Erstes Zwischenziel war für Pitzer das Holderberg-Stadion in Eibelshausen. Hier wechselte er nach 32 Kilometern Kleidung und Schuhe und setzte den Lauf mit Vater Armin als Radbegleiter fort.

Spenden an Kinderkrebshilfe oder die Depressionshilfe

Nach dem Anstieg zur Simmersbacher Höhe schloss sich über 10 Kilometer Vereinskollegin Christina Dintelmann dem Team laufend an. Die Marathon-Marke passierte Pitzer nach 3:35 Stunden, seinen Heimatort Breidenstein mit dem Elternhaus erreichte er als weitere markante Station nach 51 Kilometern.

Die Strapazen des Ultralaufes machten sich schließlich im Anstieg nach Niederlaasphe mit Atemproblemen bemerkbar, die den Spendenläufer bis zum Ende des Rennens begleiteten. Nico Pitzer musste die Pace zurücknehmen. Er erreichte dennoch seinen Zielpunkt in Bad Laasphe bereits nach rund fünf Stunden. Jetzt hieß es, für eine weitere Stunde Zusatzschleifen zu ziehen bis er pünktlich um 12 Uhr sein 6-Stunden-Abenteuer vor dem Residenz-Kino beenden konnte.Von vielen Freunden und der Familie freudig empfangen, feierte Nico Pitzer erschöpft aber hochzufrieden nach 66,15 Kilometern den Zieleinlauf. Die im Vorfeld erhoffte Leistung von mehr als 65 Kilometern hatte er also klar erfüllt. Und zudem eine erkleckliche Spendensumme erlaufen. „Nach aktueller Hochrechnung belaufen sich die Spendengelder auf nicht erwartete 2000 Euro“, freute er sich. Er will den Betrag aufteilen. Die Spender können entscheiden, ob ihr Geld an die Deutsche Kinderkrebshilfe oder an die Deutsche Depressionshilfe gehen sollen.