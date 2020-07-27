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Leichtathletik Marburg-Biedenkopf

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Montag, 27.07.2020 - 19:10
4 min

Alex Hirschhäuser zeigt DM-Reife

Alexander Hirschhäuser (Startnummer 21), Dominik Notz (5) und Patrick Karl (5) machen in der Verfolgergruppe Dampf. Dahinter (von links) 15, Thorbe Dietz (verdeckt), René Menzel und Tim Ramdane Cherif. Foto: Theo Kiefner

Alexander Hirschhäuser (Startnummer 21), Dominik Notz (5) und Patrick Karl (5) machen in der Verfolgergruppe Dampf. Dahinter (von links) 15, Thorbe Dietz (verdeckt), René Menzel und Tim Ramdane Cherif. Foto: Theo Kiefner

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Leichtathletik Marburg-Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Amöneburg,-stadt Rauschenberg,-stadt Kirchhain,-stadt Münchhausen Neustadt-(hessen),-stadt Weimar-(lahn) Gladenbach,-stadt Wetter-(hessen),-stadt Biedenkopf,-stadt Angelburg Marburg,-universitätsstadt Steffenberg Hinterland Lahntal Cölbe Wohratal Dautphetal Bad-endbach Ebsdorfergrund Stadtallendorf,-stadt Fronhausen Lohra Breidenbach Sportart Leichtathletik
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