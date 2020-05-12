Dienstag, 12.05.2020 - 00:00
3 min
Blau-Gelbes „Goldkörnchen“
Von Helmut Schaake
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DIE „EWIGE“ KREISBESTENLISTE
400 Meter
Elektronisch erfasste Zeiten: 46,34 Carlos Gachanja (Blau-Gelb Marburg) 1997/Wetzlar; 50,08 Martin Otte (TV Cölbe) 1985/Hannover; 50,75 Timo Klausmann (TSV Kirchhain) 2003/Wetzlar.
Handgestoppte Zeiten: 48,2 Bernd Weber (VfL Neustadt) 1971/ Obersuhl; 48,4 Joachim Ziegler (Blau-Gelb Marburg) 1974/München; 49,0; Jürgen Stenzel (TSV Kirchhain) 1978/Wetzlar; 49,2 Gernot Friese (TSV Marbach) 1965/Hagen; 49,8 Pambos Papatopoulos (TSV Kirchhain) 1987/ Nikosia; 49,8 Helmut Cuntze (VfL Marburg) 1963/Darmstadt; 49,9 Georg Meißner (FV Wallau) 1985/Ingelheim; 49,9 Peter Beuthin (Blau-Gelb Marburg) 1972/Wetzlar; 50,0 Peter Appenroth (Blau-Gelb Marburg) 1977/Freistätten; 50,2 Jörg Barsch (TSV Marbach) 1965/Berlin; 50,22 Klaus Krug (FV Wallau) 1986/Wetzlar; 50,5 Bernd Dönges (FV Wallau) 1983/Wetter; 50,8 Otto Henkel (FV Wallau) 1938/Erfurt; 50,9 Wolfgang Fritsch (TSV Kirchhain) 1977/Wetzlar.
Elektronisch erfasste Zeiten: 46,34 Carlos Gachanja (Blau-Gelb Marburg) 1997/Wetzlar; 50,08 Martin Otte (TV Cölbe) 1985/Hannover; 50,75 Timo Klausmann (TSV Kirchhain) 2003/Wetzlar.
Handgestoppte Zeiten: 48,2 Bernd Weber (VfL Neustadt) 1971/ Obersuhl; 48,4 Joachim Ziegler (Blau-Gelb Marburg) 1974/München; 49,0; Jürgen Stenzel (TSV Kirchhain) 1978/Wetzlar; 49,2 Gernot Friese (TSV Marbach) 1965/Hagen; 49,8 Pambos Papatopoulos (TSV Kirchhain) 1987/ Nikosia; 49,8 Helmut Cuntze (VfL Marburg) 1963/Darmstadt; 49,9 Georg Meißner (FV Wallau) 1985/Ingelheim; 49,9 Peter Beuthin (Blau-Gelb Marburg) 1972/Wetzlar; 50,0 Peter Appenroth (Blau-Gelb Marburg) 1977/Freistätten; 50,2 Jörg Barsch (TSV Marbach) 1965/Berlin; 50,22 Klaus Krug (FV Wallau) 1986/Wetzlar; 50,5 Bernd Dönges (FV Wallau) 1983/Wetter; 50,8 Otto Henkel (FV Wallau) 1938/Erfurt; 50,9 Wolfgang Fritsch (TSV Kirchhain) 1977/Wetzlar.
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