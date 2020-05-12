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Leichtathletik Marburg-Biedenkopf

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Dienstag, 12.05.2020 - 00:00
3 min

Blau-Gelbes „Goldkörnchen“

Von Helmut Schaake
Carlos Gachanja zeigte sich immer wieder gerade auf den letzten Metern der schmerzensreichen Stadionrunde als großer Fighter (links) und nach den Rennen als fairer Sportsmann, wie rechts beim Junioren-Länderkampf gegen Polen. Fotos: Helmut Schaake

Carlos Gachanja zeigte sich immer wieder gerade auf den letzten Metern der schmerzensreichen Stadionrunde als großer Fighter (links) und nach den Rennen als fairer Sportsmann, wie rechts beim Junioren-Länderkampf gegen Polen. (Fotos: Helmut Schaake)

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DIE „EWIGE“ KREISBESTENLISTE
400 Meter

Elektronisch erfasste Zeiten: 46,34 Carlos Gachanja (Blau-Gelb Marburg) 1997/Wetzlar; 50,08 Martin Otte (TV Cölbe) 1985/Hannover; 50,75 Timo Klausmann (TSV Kirchhain) 2003/Wetzlar.

Handgestoppte Zeiten: 48,2 Bernd Weber (VfL Neustadt) 1971/ Obersuhl; 48,4 Joachim Ziegler (Blau-Gelb Marburg) 1974/München; 49,0; Jürgen Stenzel (TSV Kirchhain) 1978/Wetzlar; 49,2 Gernot Friese (TSV Marbach) 1965/Hagen; 49,8 Pambos Papatopoulos (TSV Kirchhain) 1987/ Nikosia; 49,8 Helmut Cuntze (VfL Marburg) 1963/Darmstadt; 49,9 Georg Meißner (FV Wallau) 1985/Ingelheim; 49,9 Peter Beuthin (Blau-Gelb Marburg) 1972/Wetzlar; 50,0 Peter Appenroth (Blau-Gelb Marburg) 1977/Freistätten; 50,2 Jörg Barsch (TSV Marbach) 1965/Berlin; 50,22 Klaus Krug (FV Wallau) 1986/Wetzlar; 50,5 Bernd Dönges (FV Wallau) 1983/Wetter; 50,8 Otto Henkel (FV Wallau) 1938/Erfurt; 50,9 Wolfgang Fritsch (TSV Kirchhain) 1977/Wetzlar.
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Leichtathletik Marburg-Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Amöneburg,-stadt Rauschenberg,-stadt Kirchhain,-stadt Münchhausen Neustadt-(hessen),-stadt Weimar-(lahn) Gladenbach,-stadt Wetter-(hessen),-stadt Biedenkopf,-stadt Angelburg Marburg,-universitätsstadt Steffenberg Hinterland Lahntal Cölbe Wohratal Dautphetal Bad-endbach Ebsdorfergrund Stadtallendorf,-stadt Fronhausen Lohra Breidenbach Sportart Leichtathletik
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