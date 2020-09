Charlotte Weigand auf Platz 2 in Deutschland

Charlotte Weigand führt das Feld des 3000-Meter-Rennens zu Beginn vor Theresa Ruppersberg an. Foto: Walter Hirschhäuser

Allendorf/Eder (red). Die Leichtathletinnen des ASC Breidenbach schreiben ihre Erfolgsgeschichte fort. Charlotte Weigand lief beim Septembersportfest der LG Eder auf Platz 2 der Deutschen W14-Bestenliste.

Drei Mädchen standen in Allendorf/Eder am Start des 3000-Meter-Rennens, das sie als Vorbereitung auf die Hessischen Meisterschaften im Hindernislauf Ende September nutzen wollten. Denn hier geht es nicht nur um eine gute Hindernistechnik sondern vor allem um eine gute Ausdauerleistung. Mit dabei neben Sophie Joedt (U18), Theresa Ruppersberg (W15) und Charlotte Weigand (W14) war auch die Hessische Crosslaufmeisterin der W15, PaulaAuschill (VfL Marburg) sowie Paulina Poggendorff (LG Eintracht Frankfurt, W15), die sich in den letzten Wettkämpfen in die erweitere Spitze auf den U16-Langstrecken in Deutschland gelaufen hat.

Entgegen den Anweisungen der ASC-Trainer übernahmen Charlotte Weigand und Theresa Ruppersberg von Beginn an resolut die Spitze und machten schon bald richtig Tempo. Somit bildete sich eine Vierergruppe, der Sophie Joedt nach stark reduziertem Lauftraining und auch der Rest des zehnköpfigen Frauenfeldes nicht mehr folgen konnte.

Starke Durchgangszeiten, für die Weigand verantwortlich war, ließen schon bald auf neue Bestzeiten hoffen. Poggendorff ging einmal kurz nach vorne, doch wieder war es die Breidenbacherin, der es "zu langsam wurde".

Theresa Ruppersberg muss mit Seitenstechen aufgeben

Leider kam es in der Phase vor der 2000-Meter-Marke bei Theresa Ruppersberg zu unangenehmem Seitenstechen, so dass sie den Lauf beenden musste. "Die Trainingsleistungen sind auch bei ihr so gut, dass sie ähnliche Leistungen auf den langen Strecken wie Charlotte erzielen kann", merkt ASC-Trainer Walter Hirschhäuser dazu an.

Nach einem nochmaligen kurzen Führungswechsel war es für Charlotte Weigand wiederum zu langsam und es schien so, als ob sie den Lauf gewinnen könnte. Doch diesmal hatte sie gegen die ältere und auch größere Poggendorf auf den letzten Metern das Nachsehen. Die Frankfurterin verbesserte sich auf 11:03,34 Minuten und die ASC-Läuferin erreichte kurz dahinter nach 11:05,88 Minuten das Ziel. Damit stehen die beiden auf Platz 13 und 15 der aktuellen Deutschen Bestenliste der W15, bei der W14 ist Charlotte Weigand sogar die Zweitbeste in Deutschland. Der letzten Tempoverschärfung konnte Paula Auschill nicht mehr folgen und kam nach 11:11,73 Minuten auf Platz 3 der WU18. Sophie Joedt fehlen dann doch noch einige Laufkilometer und so kam sie nach 13:04,29 Minuten auf Platz 6.

Eine erste Wettkampfteilnahme gab es durch den pakistanischen Flüchtling Kramat Basharat (ASC Breidenbach) der das Ziel nach einigen taktischen Fehlern nach 11:45,12 Minuten erreichte. Vor ihm kamen die beiden Marburger VfL-Läufer Christoph Rothmann (11:18,72) und Moritz Ernst (11:43,91) auf die Plätze 5 und 7.

Bei den Schülern glänzte Konrad Rothmann (M12) mit dem Sieg über 75 m in 10,96 Sekunden, zweiten Plätzen im Weitsprung (4,44 Meter) und im Ballwurf (34 Meter) sowie Rang 4 im Hochsprung (1,20 Meter). Sehr stark auch die zwölfjährige Janne Elsaßer (TSV Kirchhain), die die 75 Mezer (9,53), den Hochsprung (1,36) und den Weitsprung (4,94) gewann und im Ballwurf mit 32 Metern Platz 2 belegte.