Die fröhlich und zufrieden läuft

DAS SAGT IHR TRAINER

Arnfried vom Hofe hat Lena Ritzel bei diversen Straßenläufen kennengelernt. Der Lehrer aus Bad Sooden-Allendorf betreut die Buchenauerin deshalb aus der Ferne, aber nichtsdestoweniger intensiv. Jeden zweiten Tag telefoniert er mit der Athletin, die er wie folgt charakterisiert: „Lena ist sehr zielstrebig und ehrgeizig und besteht darauf, in jedem Training und Wettkampf an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Ob dabei dann immer eine Bestzeit herauskommt, ist eine andere Sache. Sie ist eine Trainingsweltmeisterin, was sich im Wettkampf oft nicht so widerspiegelt. Meisterschaftsrennen auf der Bahn sind nicht so ihr Ding, bei der Taktik spielen sicher auch die Nerven mit. Aber warum soll man auch erst Bummeln, um dann die letzte Runde richtig schnell zu laufen? Das widerspricht dem, wie Lena und ich laufen wollen. Ihre Stärken hat sie sicherlich auf den langen Strecken. Der Marathon ist in ihrem Kopf, den wollte sie schon vor drei Jahren laufen. Aber ich nehme ihr da ein bisschen den Wind aus den Segeln. Als Trainer stelle ich ihre langfristige Entwicklung und Gesundheit in den Blickpunkt“.