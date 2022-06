"Fast arms, fast legs" in Wetzlar: Lisa Mayers Zitterpartie

Das Leichtathletik-Meeting "Fast arms, fast legs" am Samstag im Wetzlarer Stadion beginnt um 14 Uhr mit den 100-Meter-Vorläufen der U 20. Es folgen die Vorläufe über 100 Meter der Frauen (14.20 Uhr) und Männer (14.40 Uhr) sowie die 400-Meter-Wettbewerbe im männlichen und weiblichen Bereich (ab 15 Uhr). Die Finals über die kurze Sprintdistanz starten um 15.25 Uhr, Höhepunkte sind natürlich die 100-Meter-Entscheidungen bei den Frauen (15.35 Uhr) und Männern (15.45 Uhr)Die Vor- und Endkämpfe über 100 Meter Hürden der Frauen (16 Uhr/18.15 Uhr), über 110 Meter Hürden der Männer (16.40 Uhr/18 Uhr), die Rennen über die 200 Meter (17 Uhr/17.25 Uhr), 4 x 100 Meter (ab 18.30 Uhr) sowie 400 Meter Hürden (ab 19 Uhr) runden den Tag ab. Tickets gibt es an der Tageskasse oder vorab auf der Internet-Seite http://fast-arms-fast-legs.deVorverkaufsstellen bis inklusive Freitag (Erwachsene 9 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre 5 Euro, Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 25 Euro) sind außerdem "Bohnen & Söhne" in Wetzlar, Neils & Kraft in Gießen und Wetzlar sowie 4-All Sports in DutenhofenIm Rahmen des Meetings wird die Stadt Wetzlar die Sieger der Sportlerwahl 2021 offiziell küren, außerdem werden die Bob-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi geehrt. (vsch)