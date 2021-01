Gießener Silvesterlauf steigt auch im Hinterland

Jetzt teilen:

Fotos Sophie Cyriax (links) drehte 25 Runden im verschneiten Breidenbacher Gunterstalstadion und lag mit ihrer Zeit am Ende auf Platz 7 des 10-Kilometer-Laufs. Mit Abstand die Nummer 1 im Halbmarathon war Sandra Linne mit ihrem Lauf zwischen Wolfgruben und Kernbach. Fotos: Sophie Cyriax/www.silvesterlauf-giessen.de/Instagram 10-Kilometer-Siegerin Franziska Rachowski ging in Lollar gemeinsam mit Tobias Kriesel (links) und Moritz Weiß auf die Bahn. Sophie Cyriax zieht einen Vergleich zu ihrem Sololauf: "Das ist wie bei der Tour de France Einzel- und Mannschaftszeitfahren". Foto: Jörg Theimer 3

ERGEBNISSE DES GIESSENER SILVESTERLAUFS Halbmarathon, Männer: 1. Johannes Sören Gärtner (TSV Krofdorf-Gleiberg) 1:17:47; 2. Moritz Weiß (TSV Krofdorf-Gleiberg) 1:20:05; 3. Jörn Wack (FC Oberwalgern) 1:25:46; 4. Andreas Ruhl (SGA Kleinlüder) 1:30:22; 5. Paul Rodriguez (TSV Krofdorf-Gleiberg) 1:31:29; 6. Jan Killing 1:33:49; 7. Jean Lempereur (Frankreich) 1:34:24; 8. Ingo Beer 1:34:41; 9. Jonas Schäfer (THEO rennt) 1:34:42; 10. Dirk Nordhorn (Laufstall-Weilburg) 1:35:35; 26. Jannis Euker (SV Bauerbach) 1:44:22; 16. Thorsten Weimann (Lauftreff Biedenkopf) 1:39:52; 24. Sebastian Will (FC Oberwalgern) 1:43:19; 26. Mario Euker (MariosHerzlauf) 1:44:22; 101. Elmar Stein (Wolfshausen) 2:45:41; 56. Werner Zittlau (TSV Cappel) 1:57:22. Halbmarathon, Frauen: 1. Sandra Linne (Lauftreff Biedenkopf) 1:39:52; 2. Elli Freiter (FSG Gettenau/Florstadt) 1:47:12; 3. Anke Konnertz (TSV Krofdorf-Gleiberg) 1:49:35; 4. Judith Friedl-Grötsch (TSG Leihgestern) 1:49:56; 5. Lara Kreckel 1:52:36; 6. Ruth Graulich (LGV Marathon Gießen) 1:54:18; 7. Gisela Weber 1:54:37; 8. Judith Walther (TLV-LT Eichenzell) 1:54:54; 9. Marion Fuhrländer (Laufstall-Weilburg) 1:54:56; 9. Tina Hillgärtner 1:54:56. 10 Kilometer, Männer: 1. Benjamin Lückert (LAZ Gießen) 34:36; 2. Philipp Haas (Schunk läuft) 36:25; 3. Timo Biedenkapp (Schunk läuft) 37:07; 4. Benjamin Fuchs (Laufstall-Weilburg) 37:45; 5. Christian Magin (Pocket Rocket Runner) 37:46; 6. Stephan Audersetz (Spiridon Frankfurt) 37:58; 7. Raymon van Someren (Niederlande) 38:33; 8. Nico Debus (Team Naunheim) 38:44; 9. Tobias Kriesel (LGV Marathon Gießen) 38:54; 10. Daniel Christ (TSV Petersthal) 39:01; 21. Jan Hofmann (TSV Warzenbach) 42:33; 51. Markus Schraub (SF Blau-Gelb Marburg) 49:29; 139. Maik Wilke (SC Hinterland) 1:02:16. 10 Kilometer, Frauen: 1. Franziska Rachowski (TSV Krofdorf-Gleiberg) 38:25; 2. Maria Hivner (SC Königsbrunn) 40:15; 3. Kristina Jago (Therapiezentrum Berno Pelikan) 42:30; 4. Maike Rauschen 43:20; 5. Maren Streil (Laufstall-Weilburg) 45:10; 6. Hanja Hofheinz 46:04; 7. Sophie Cyriax (Ultra Sport-Club Marburg) 46:51; 8. Susanne Kaiser 47:54; 9. Leonie Belling 48:15; 10. Yella Alban (LG Ettingshausen-Laubach) 48:41; 125. Anke Diels (TV Wehrda) 1:09:18; 111. Gabriele Schäfer (TV Lohra) 1:05:00. 5 Kilometer, Männer: 1. Gabriel Lautenschläger (TSV Krofdorf-Gleiberg) 16:13; 2. Tom Stöber (TV Wetzlar) 17:11; 3. Finn Regina (TV Wetzlar) 17:16; 4. Philipp Volkmer (LAZ Gießen/ TSG Lollar) 17:33; 5. Mike Schmidt (TV Wetzlar) 17:35; 6. Christoph Mohr (TSV Krofdorf-Gleiberg) 17:38; 7. Maximilian Rößler (LAZ Gießen) 18:22; 8. Max Otto ( LGV Marathon Gießen) 18:27; 9. Laurenz Aaron Müller (LAZ Gießen/ TSG Lollar) 18:52; 10. Marcel Jung (ASC Breidenbach) 19:19. 5 Kilometer, Frauen: 1. Judith Krechting (TSV Krofdorf-Gleiberg) 18:48; 2. Hanna Hofstetter (TSV Krofdorf-Gleiberg) 19:15; 3. Betty Will (TV Wetzlar) 19:20; 4. Anne Trommershäuser (TV Wetzlar) 20:20; 5. Janina Thür (Schwanenteich Parkrun) 20:51; 6. Elke Wolf (SCC Scharmede) 21:38; 7. Luise Jacobi (LAZ Gießen) 21:47; 7. Céline Kröck (LAZ Gießen/ TSG Lollar) 21:47; 9. Veronika Wesp (TSV Krofdorf-Gleiberg) 22:01; 10. Jana Eisenbrandt (LF Naheland Bad Kreuznach) 22:36; 17. Theresa Junker (STC Hommertshausen) 26:28.

