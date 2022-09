4 min

Hinterland-Volkslauf: Von Kochtopfstart- und scharfen Schüssen

Am Sonntag steigt in Gladenbach die 50. Auflage des ältesten Volkslaufs der Region: Ein ehemaliger Klasseläufer wirft einen launigen Blick in seine an Anekdoten reiche Geschichte.

Von Helmut Schaake