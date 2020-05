HLV bietet Hilfe an

Jetzt teilen:

HINTERLAND - (red). Der hessische Leichtathletik-Verband (HLV) hat einen Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das Thema Hygiene in Zeiten von Corona. Ab sofort steht Gianluca Puglisi vom Königsteiner LV allen hessischen Athleten online unter gianluca.puglisi@hlv.de zur Verfügung, wenn es Unklarheiten zu den Konzepten und Regeln gibt, mit denen Läufer, Springer und Werfer im nun wieder langsam anlaufenden Trainingsalltag konfrontiert sein könnten. Top-Weitspringer Puglisi, er wurde Ende Februar mit der neuen Hallenbestmarke von 7,77 Metern in Leipzig deutscher Vizemeister, studiert in Frankfurt Medizin und ist somit auch „beruflich“ täglich mit dem Thema Hygiene in Kontakt.