Hugo Just aus Grünberg-Stangenrod war bei Olympia 1928 dabei

GRÜNBERG-STANGENROD. "Während ich anlässlich meiner Reise zu meinem 75-jährigen Geburtstag durch das Marathon-Tor des Olympiastadions von Amsterdam schritt, waren meine Gedanken ganz bei meinem Vater. Ein besonderes Gefühl überkam mich, und ich konnte meine Tränen der Freude kaum unterdrücken. Hier, genau hier, hatte Vater vor rund 80 Jahren als Angehöriger der deutschen Olympiamannschaft im Jahr 1928 das Stadion betreten." Mit diesen Worten leitet Hanns-Jürgen Just seine Erzählungen zu der besonderen Biografie seines Vaters ein.

Während ich dem rüstigen Herrn bei einer Tasse Kaffee gegenüber sitze und gebannt seinen Ausführungen lausche, lasse ich vor meinem geistigen Auge die letzten Wochen vor dem Gespräch noch einmal Revue passieren: Bei einer gemütlichen sonntäglichen Radtour durch Oberhessen hatte ich in Grünberg-Stangenrod eine merkwürdige Entdeckung gemacht: In das metallene Balkongeländer eines Hauses in der Nähe des Sportplatzes sind die olympischen Ringe eingeschweißt. Worin lag der Grund für diese ungewöhnliche Verzierung? Was hatte man damit ausdrücken wollen? Diese Fragen beschäftigten mich sehr, und ich begann, mich im Dorf über den einstigen Bewohner des Hauses umzuhören. Schließlich bekam ich den Hinweis, dass ein Herr Just, der Sohn des mittlerweile verstorbenen Erbauers des Anwesens, im Raum Düsseldorf lebe.

Ich nahm Kontakt mit besagtem Herrn Just auf. "Ja, das Haus wurde von meinem Vater erbaut, und die Sache mit den olympischen Ringen im Balkongeländer kann ich Ihnen erklären", waren seine Worte. "Am besten, wir unterhalten uns einmal persönlich. Ich schildere Ihnen den Werdegang meines Vaters Hugo Just und zeige Ihnen ein paar besondere Fotografien und Relikte aus seinem Nachlass." Und so fuhr ich schließlich an den Rhein und klebte Herrn Just aufgrund der spannenden Erzählungen förmlich an seinen Lippen.

Fotos Hugo Just als Olympionike 1928und eine Aufnahme aus dem Jahr 1964. Fotos: Familienbesitz Just Studenten der Deutschen Hochschule für Leibesübungen in Berlin in den 1920er Jahren mit Hugo Just (Bildmitte ganz hinten) und Sepp Herberger (Vierter von links). Foto: Familienbesitz Just Kopie der Teilnehmerkarte von Hugo Just an den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam. Foto: Familienbesitz Just 4

Sein Vater, Hugo Just, wurde am 18. Oktober 1902 in Frankfurt am Main geboren. Die Eltern, die im übrigen Verwandte in Stangenrod hatten, betrieben in der Rhein-Main-Metropole ein kleines Hotel, welches sie aber in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten des Ersten Weltkrieges aufgeben mussten. In der Folge zog die Familie nach Düsseldorf, wo der Vater eine Anstellung im Hotelgewerbe gefunden hatte.

Hugo selbst war als Kind rheumatisch erkrankt und hatte von einem Arzt ein diszipliniertes körperliches Training in Form von gymnastischen und turnerischen Übungen auferlegt bekommen. Der junge Hugo nahm diese ärztliche Verordnung sehr ernst, trainierte akribisch und fand große Freude an der Leichtathletik und dem Turnen.

Training auf Verordnung

Nach dem frühen Tod des Vaters, der an den Spätfolgen seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg starb, musste die Mutter, die ihre familiären Wurzeln in Ruppertenrod hatte, in den schwierigen Nachkriegszeiten für das Überleben der Familie sorgen. Da kam es ihr nur gelegen, dass der junge Hugo neben einer kaufmännischen Ausbildung in einem Düsseldorfer Sportverein bereits in jungen Jahren neben seinen eigenen Aktivitäten auch erste Trainingseinheiten leitete.

Im Jahr 1926 kam es schließlich zu einem Ereignis, welches den weiteren Lebensweg von Hugo Just maßgeblich prägen sollte. Von Mai bis Oktober fand in Düsseldorf die sogenannte "GeSoLei" (Große Ausstellung Düsseldorf 1926 für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen) statt. Mit rund 7,5 Millionen Besuchern war diese Messe die größte ihrer Art in der gesamten Geschichte der Weimarer Republik. Ganz im damaligen Zeitgeist spielten der Sport und die Systematisierung der Heilung eine besondere Rolle in der Konzeption. Der Körper der Nation, so das damalige Zeitverständnis, war seit dem Krieg gebeutelt. Auf welchen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Wegen sowie dem der Wohlfahrtspflege nun dem Staat als auch dem einzelnen Individuum geholfen werden konnte, waren die Kernthemen der Ausstellung.

Und so verwundert es nicht, dass sich der akribische und ehrgeizige Sportler Hugo Just der Überlieferung nach aus eigenen Stücken gemüßigt sah, irgendwo auf einer Grünfläche im Messegelände auf eine Holzkiste zu steigen, um dem vorbeilaufenden Publikum von seiner einstigen Krankheit und den positiven Ergebnissen seiner sportlichen Betätigung zu berichten. Ganz offensichtlich tat er dies mit derartiger Überzeugung und Inbrunst, dass ein prominenter Sportfunktionär im Vorbeigehen auf ihn aufmerksam wurde.

Bewerbung bei Diem

Carl Diem, ehemaliger Kapitän der Deutschen Olympiamannschaft von 1912, ist als maßgeblicher Sportfunktionär eng mit der Entwicklung des deutschen Sports bis in die 1950er Jahre verknüpft. Er war es auch, der das Sportabzeichen 1912 in Deutschland einführte. Diem war zudem maßgeblich an der Gründung der Deutschen Hochschule für Leibesübungen 1920 in Berlin beteiligt. Diese sollte als freie und private wissenschaftliche Forschungsstätte der akademischen Ausbildung von Lehrern dienen, aber auch Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Spitzensportes leisten.

"Ich erwarte Ihre Bewerbung", hatte Diem laut Hanns-Jürgen Just damals zu seinem Vater gesagt, als er ihn bei der "GeSoLei" hatte reden hören und ihm seine Visitenkarte in die Hand gedrückt hatte. "Herr Diem, ich kann mich nicht auf eine Hochschule bewerben, ich habe kein Abitur", hatte daraufhin sein Vater entgegnet. "Sehen Sie, junger Mann, auf meiner Hochschule werden pro Jahr drei Frauen und drei Männer ohne Abitur nach einem bestandenen Auswahltest aufgenommen. Insofern: Bewerben Sie sich!"

Tatsächlich absolvierte Hugo Just einen Aufnahmetest und wurde an der Hochschule für Leibesübungen in Berlin, dem Vorläufer der heutigen Deutschen Sporthochschule in Köln, angenommen. Diese Institution verkörperte neben anderen Institutionen, zum Beispiel dem Bauhaus, die Moderne und den Zeitgeist der Weimarer Zeit, in der der "neue Mensch" erschaffen werden sollte. Sie war einzigartig auf dem damaligen Reichsgebiet und ihre Studenten kamen aus dem In- und Ausland.

"Wir studierten direkt in einem Taumel neuer Erkenntnisse und waren Zeugen interessanter Forschungen und Lehren", schrieb eine Studentin in ihren Lebenserinnerungen. "Übungslehre", "Gesundheitslehre", "Erziehungslehre", "Verwaltungslehre" standen ebenso auf dem Studienplan wie die "Sporttypenforschung", "Laborarbeit" und vor allem praktische Sporteinheiten. Hinzu kamen regelmäßige sportliche Leistungstests und die Teilnahme an Wettkämpfen.

Prägung in Berlin

Hugo Just sollte hier eine Prägung erfahren, die ihn zeitlebens nicht mehr losließ. Oftmals war in jener Studienzeit im Berlin der 1920er Jahre allerdings auch "Schmalhans Küchenmeister". Um über die Runden zu kommen, fungierte er nebenbei als Trainer bei Berliner Leichtathletikvereinen und erhielt dadurch allenfalls ein erkleckliches Einkommen. Und auch das ist verbürgt: Ein Kommilitone von ihm war der spätere Fußball-Bundestrainer Sepp Herberger. Beide sind auf einer anlässlich eines Ausfluges aufgenommenen Gruppenaufnahme zu sehen.

An den Olympischen Sommerspielen 1928 in Amsterdam durfte erstmalig seit dem Kriegsende auch wieder eine deutsche Mannschaft teilnehmen. Für Deutschland starteten 29 Frauen und 164 Männer in den Individualsportarten. Dazu kamen je 60 Männer und Frauen der Deutschen Hochschule für Leibesübungen, die als geschlossene Mannschaft an der sogenannten "Freien Vorführung" (Demonstration) teilnahmen. Hierbei handelte es sich um Gruppenvorführungen von sechs Nationen, die mit mindestens 16 Teilnehmern ein maximal 45-minütiges Turn- und Gymnastikprogramm im Olympiastadion vorführten. Die Vorführung der Mannschaft der Deutschen Hochschule für Leibesübungen wurde über Monate hinweg einstudiert und nur die besten Turnerinnen und Turner, darunter Hugo Just, durften daran teilnehmen.

Sie fand schließlich am 7. August 1928 im vollbesetzten Olympiastadion unter Beisein der niederländischen Königin statt und soll so beeindruckend gewesen sein, dass sich der Beifall "... dazu steigerte, daß sich alle Zuschauer, die Königin an der Spitze, von ihren Sitzen erhoben und so die ausmarschierende Fahne und die Mannschaft ehrten", wie Carl Diem damals notierte. "Die Darbietung war das vollendeste, was ich auf dem Gebiet je in meinem Leben gesehen habe", ergänzte er seine Eindrücke. Das Olympische Komitee verlieh der Deutschen Hochschule daraufhin den Olympischen Pokal, da eine individuelle Vergabe von Medaillen für die Vorführungen nicht vorgesehen war.

Hugo Just war zurecht stolz auf das Abschneiden der Mannschaft, der er selbst angehörte, und hob zeitlebens seine Akkreditierungskarte der Olympischen Spiele 1928 sorgsam auf. Die Teilnahme an den Spielen dürfte sicher der Höhepunkt seines Studiums gewesen sein, welches er als Diplom-Sportlehrer abschloss. Nach dem Studium arbeitete er als Betriebssportlehrer für die Shell-AG in Düsseldorf.

Für die Olympischen Spiele 1936 wurde auf Anregung des jüdischen Archäologen Alfred Schiff erstmals von Diem ein Fackellauf organisiert. Rund 3200 Läufer trugen das olympische Feuer in einer Stafette von Athen nach Berlin. Hugo Just wurde die Ehre zu Teil, die Fackel ein Stück von mehreren hundert Metern auf der legendären Avus in Berlin zu tragen. Als Erinnerung an diesen besonderen Moment erhielt er eine Erinnerungsmedaille sowie eine metallene Fackel mit eingravierten olympischen Ringen sowie einer stilisierten Landkarte. Beides wird heute von der Familie in Ehren gehalten.

In der Folge lebte und arbeitete Just weiterhin für die Shell AG in Düsseldorf und war nebenbei Trainer verschiedener Sportmannschaften. Bei der Abnahme des Sportabzeichens lernte Hugo Just seine spätere Ehefrau kennen. Die Heirat fand 1941 statt. Aufgrund der wiederholten Bombenangriffe verbrachte Just seine Familie nach Stangenrod. Er selbst war in den letzten Kriegsjahren Sportlehrer einer militärischen Einrichtung in Prag und geriet dort in zweijährige sowjetische Kriegsgefangenschaft.

Betreuer in Rom 1960

Nach seiner Rückkehr wurde er in der Gegend von Düsseldorf in den Schuldienst aufgenommen und fungierte bis zu seiner Pensionierung als Lehrer. Noch einmal durfte er "olympische Luft" schnuppern, als er auf Empfehlung eines befreundeten Sportlers als Betreuer der deutschen Olympiamannschaft bei den Spielen 1960 in Rom fungierte. Seinen Lebensabend wollte er nach der Scheidung von seiner Frau auf dem Lande in Stangenrod verbringen.

Und so begann er Ende der 1960er Jahre sein "Haus Jungbrunnen am Hang", wie er es stolz nannte, in dem kleinen Dorf zu errichten. Das eiserne Balkongeländer verzierte er mit insgesamt vier metallenen Symbolen, die seine Biografie betreffen: Die "Frankfurter Würstchen" stehen für seinen Geburtsort, der "Düsseldorfer Radschläger" für seine Lebenszeit am Rhein, der "Griechische Tempel" war das Symbol der Hochschule für Leibesübungen und die "olympischen Ringe" schließlich erinnerten ihn an die Teilnahme an der Olympiade 1928. Übrigens: Die Nähe zur Sportschule Grünberg nutzte er, um zu seinem 75. Geburtstag ein persönliches Treffen mit einem seiner alten Kommilitonen aus der Studienzeit zu organisieren und mit dem Herrn über alte Zeiten zu reden. Gesprächspartner war kein geringerer als Sepp Herberger, der berühmte Trainer der Fußball-Nationalmannschaft.

Der Olympionike Hugo Just starb schließlich im März des Jahres 1990.