In den roten Spuren der Wunderläufer

Das Höhentraining trägt Früchte: Schon bestens akklimatisiert, stellen sich Julia Merbach und Trainingspartnerin Sophia Rosenberg als Reittiere zur Verfügung und Vergnügung. (Foto: Norbert Wilhelmi)

ITEN/KIRCHHAIN - Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. So auch die mehrfache hessische Mittelstrecken-Meisterin Julia Merbach (TSV Kirchhain), die im Februar und März im Wunderland der Läufer, in Kenia, ein dreiwöchiges Höhentrainingslager absolviert hat.

Ihr Vereins- und Trainingskamerad Oliver Hoffmann, der in Insiderkreisen nach seinen unzähligen Aufenthalten auch „der weiße Kenianer“ genannt wird, hatte Julia Merbach das Höhentrainingslager auf roten Wegen schmackhaft gemacht. So war, das letzte Trainingslager nachdem der 26-Jährigen schon acht Jahre zurücklag, damals noch in den Osterferien in der Toskana, die Vorfreude groß: „Nach meiner 800-Meter-Bestzeit von 2:08,35 Minuten des letzten Jahres und der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, wollte ich unter Profibedingungen in Kenia in der Höhe von Iten neue Reize setzen“. Das Städtchen mit 4000 Einwohnern ist auf 2400 Metern gelegen. „Dort trainiert eine unglaubliche Dichte an herausragenden kenianischen Langstreckenläufern, unter anderem Weltmeister, Olympiasieger und Gewinner der größten Marathonrennen“. Und da kam, so Julia Merbach, das Mitreiseangebot des Roßdorfers Oliver Hoffmann, der seit 2008 schon 27 Mal in Kenia zum Höhentraining war, gerade recht. Zusammen mit dem 16-fachen Deutschen Meister sowie dreifachen Frankfurt-Marathon-Sieger Herbert Steffny und 10 000-Meter-Europameister Jan Fitschen, leitete Hoffmann als Kenia-Experte eine Reisegruppe und übernahm somit auch für seine Sportfreundin aus Bürgeln sämtliche organisatorischen Aufgaben der Reise.

Im Lager in Iten angekommen, musste sich die 800-Meter-Hessenmeisterin zunächst langsam an die Höhe von 2400 Metern gewöhnen und sich mit ruhigen Dauerläufen akklimatisieren. „Am Anfang war es schon sehr anstrengend, in dieser Höhe zu trainieren. Man bekommt schlechter Luft und die Beine werden schneller schwer, aber dies wurde nach ein paar Tagen merklich leichter. Schon am frühen Morgen um sechs Uhr beim ersten Training waren zahlreiche talentierte und hochmotivierte Läufer am Start,“ berichtete Julia Merbach beeindruckt. Darunter auch viele deutsche Läuferinnen und Läufer, unter anderen die WM-Bronzemedaillengewinnerin Gesa Felicitas Krause und Olympiamarathonläufer Philipp Pflieger, welche im gleichen Hotel wohnten. „Die Stimmung untereinander war gut. Ich fand sofort Anschluss und zusammen mit Läuferinnen, die ein ähnliches Leistungsniveau wie ich hatten, konnten wir uns gegenseitig gut motivierten“, freut sich die Bürgelnerin.

Durch das Höhentrainingslager werden vermehrt rote Blutkörperchen gebildet, die für die Sauerstoffaufnahme eine entscheidende Rolle spielen. Dieser Effekt tritt jedoch erst nach mehreren Wochen Höhentraining auf. Zudem kommt es zu einer Anpassung des Kreislaufes und der Herzfrequenz. Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen: mehr Sauerstoff im Blut ergibt eine größerer Leistungsbereitschaft. Nach fünf Tagen Anpassungstraining stand für die Trainingsgruppe dann die erste harte Einheit auf dem Programm. Es galt 10 x 200 Meter bergauf zu laufen. „Dies fiel mir noch recht schwer, aber nach gut zehn Tagen merkte ich, dass sich mein Körper langsam an die neuen Gegebenheiten angepasst hatte. Wöchentlich habe ich jeweils rund 100 Kilometer abgespult und besonders in der letzten Woche habe ich zusammen mit Oliver dann sehr gute Trainingseinheiten auf der Bahn und im Gelände absolvieren können“, berichtet Julia Merbach.

WANN STEIGT DM? Julia Merbach bereitet sich aktuell intensiv auf die Deutschen Meisterschaften vor, die ursprünglich am 6. und 7. Juli in Braunschweig ausgetragen werden sollten. Dieser Termin ist mittlerweile hinfällig. Beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) werden derzeit verschiedene Optionen diskutiert, wann die Titelkämpfe stattfinden könnten. DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska bestätigte, dass momentan das Wochenende des 8./9. August im Gespräch ist. (rsk)

Auch das Gastgeberland hat es der 26-Jährigen angetan: „Kenia ist ein unbeschreiblich schönes und, zu meinem Erstaunen, sehr grünes Land, welches aber auch enorm von Armut geprägt ist. Trotz der Armut ist die Bevölkerung unglaublich hilfsbereit. Kinder am Straßenrand haben uns begrüßt und sind teilweise ein Stück mit uns mitgelaufen. Der Ort und das Gelände waren absolut sicher und wir konnten unbeschwert laufen. Allerdings darf man sich die Laufstrecken nicht wie bei uns im Wald mit ebenem Untergrund vorstellen. Die Wege sind extrem holprig und man muss stets aufpassen, damit man nicht umknickt. Die Rundbahn war eine Asche-, besser eine Rote-Lehm-Bahn, die es bei uns nicht mehr gibt“, so Merbach.

Nach der Abreise der Iten-Gruppe und dem Umzug in das Trainingscamp von Lornah Kiplagat, einer langjährigen Freundin von Oliver Hoffmann, hatten die beiden Mittelhessen dann auch Zugang zu einer Tartanbahn. Zum Abschluss der anspruchsvollen Trainingswochen absolvierte das Duo des TSV Kirchhain in der Hauptstadt Nairobi noch einen 10-Kilometer-Straßenlauf im Rahmen des Beyond Zero Halbmarathons, den Oliver Hoffmann nach 34:30 und Julia Merbach nach ruhigen 45 Minuten beendete.

Dass man für ein solches Trainingslager als Studentin Sponsoren braucht, versteht sich von selbst. Julia Merbach bedankt sich deshalb nachdrücklich bei ihren Unterstützern. Kurz nach der Rückkehr aus Ostafrika wartete das Kontrastprogramm auf die schnellste heimische Mittelstrecklerin. Kontaktverbot in Zeiten der Corona-Krise. Jetzt heißt es für Julia Merbach zuhause alleine zu trainieren und in Kirchhain Runden um den Erlensee oder durch die Wälder der Marburger Lahnberge zu drehen. Es gilt abzuwarten, bis der Wettkampfbetrieb ohne Angst wieder aufgenommen wird, damit sie ihre im kenianischen Hochland verbesserte Form zeigen kann.