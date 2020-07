Julia Merbach verpasst Bestzeit äußerst knapp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORTMUND - (rsk/jpk). Mittelstrecklerin Julia Merbach ist am Wochenende ihre zweitschnellste 800-Meter-Zeit gelaufen. Für den ersehnten Startplatz bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig (8./9. August) reicht das noch nicht ganz.

14 Stunden Sport pur, die komplette Leichtathletik-Palette wurden nach den Lockerungen der Corona-Einschränkungen beim „backontrack“-Meeting in Dortmund von über 750 Anthelten gezeigt. Möglich machte dies das strenge Hygiene-Konzept von Ausrichter der LG Olympia Dortmund. Hessenmeisterin Julia Merbach (TSV Kirchhain) nahm die zwei Stadionrunden mit Sicht auf die DM-Qualifikation in Angriff. In dem schnellen Rennen übernahm 300 Meter vor dem Ziel die DM-Dritte des Vorjahres, Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler), das Kommando und ließ mit der starken Zeit von 2:05,67 Minuten Vera Hoffmann (LC Rehlingen; 2:07,97) und Tabea Marie Kempe (TSV Bayer 04 Leverkusen; 2:08,63) keine Chance. Immer in Sichtkontakt dahinter auf Platz sechs lag Julia Merbach, die auf der Zielgeraden mit einem starken Spurt letztendlich noch auf Platz vier sprinten konnte. Mit 2:08,72 Minuten kam sie ganz dicht an ihre Ende Juli 2019 in Saarbrücken gelaufenen Bestmarke von 2:08,35 heran. Mit dieser Zeit wird sie in der DM-Rangliste des DLV auf Rang 22 geführt. 21 Startplätze gibt es in Braunschweig, sofern die Titelkämpfe tatsächlich „ohne Mindestabstand und Einschränkung auf kontaktlosen Sport“, wie es in der Ausschreibung heißt, stattfinden können. „Dortmund hinterlässt bei mir gemischte Gefühle“, verriet Merbach nach dem Rennen, „tatsächlich habe ich mir eine deutlich schnellere Zeit erhofft und weiß auch, dass ich diese laufen kann. Erst am Dienstag bin ich die 600 Meter im Training in 1:32,1 gelaufen. Im Endeffekt kann ich aber eigentlich auch zufrieden sein, da ich wirklich starke Leute mit deutlich besseren Bestzeiten wie Rebekka Ackers oder Sarah Schmidt geschlagen habe und auf der Zielgeraden ein starkes Finish hatte. Somit bleibt abzuwarten, was in zwei Wochen in Regensburg für eine Zeit rausspringt“.

Tobias Schulz greift die Zwei-Minuten-Marke an

Einen guten Freilufteinstand gab der hessische 800-Meter-Meister Tobias Schulz (FV Wallau) auf Platz 22 im Gesamtfeld in 2:01;16 Minuten und gab sich optimistisch: „Jetzt brauche ich noch zwei, drei Rennen und dann könnte ich mit etwas Glück nochmal in meiner Laufbahn unter zwei Minuten laufen.“

Eine 800-Meter-Bestzeit gab es auch für Nachwuchsläuferin Theresa Ruppersberg (ASC Breidenbach) als 40. im Frauenfeld. Mit 2:31,39 Minuten konnte sich die 15-Jährige gegenüber dem Vorjahr um gut vier Sekunden verbessern. Damit lag sie auf Platz 16 der bis zu zwei Jahre älteren Jugendlichen.