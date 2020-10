Kein Happy End für Theresa Ruppersberg und Hirschhäuser

In der vorletzten Runde führt Alexander Hirschhäuser das Rennen klar vor Julius Hild (rechts im Hintergrund) an, doch nach dem letzten Wassergraben zieht der sieben Jahre jüngere Athlet vom SSC Hanau-Rodenbach noch am Breidenbacher vorbei. Foto: Matthias Reiss

Pfungstadt (whi). An zwei dramatischen Entscheidungen bei den Hessischen Meisterschaften im Hindernislauf am letzten Mittwoch in Pfungstadt waren ein Läufer und eine Läuferin des ASC Breidenbach beteiligt, leider sowohl für Theresa Ruppersberg als auch Alexander Hirschhäuser ohne Happy End.

Es waren die letzten Landesmeisterschaften, die der Hessische Leichtathletik-Verband in dieser kurzen Saison ausgetragen hat. Die Bedingungen an diesem Herbstabend waren optimal und sorgten für gute Ergebnisse. Erst seit kurzem waren die Jugendlichen des ASC auf die schwierige Strecke mit Wassergraben und weiteren vier festen Hindernissen je Runde vorbereitet worden. In Breidenbach hat diese Disziplin Tradition, konnten doch im letzten Jahrzehnt drei Deutsche Meistertitel und etliche Landesmeisterschaften erzielt werden.

Im Lauf der Weiblichen Jugend U16, die gemeinsam mit den gleichaltrigen Jungs auf die Bahn gingen, standen mit Theresa Ruppersberg und Charlotte Weigand zwei ambitionierte Mädchen das ASC am Start der 1500 Meter. In der ersten Runde noch ohne Hindernisse hielten sich beide zurück, doch dann übernahm Theresa Ruppersberg resolut die Führung bei den Mädchen. Ihre Hindernistechnik war besser als im Training und auch der Wassergraben brachte ihr jedesmal einige Meter an Vorteil, während es bei der jüngeren Charlotte Weigand an den Hindernissen überhaupt nicht gut lief. Auf der letzten Runde und dann auch am Wassergraben brachte Ruppersberg ihre gute Technik anscheinend den entscheidenden Vorsprung. Sie sah wie die sichere Siegerin aus. Doch von hinten kam mit Sarah Köcher (LG Odenwald) eine starke 800-Meter-Läuferin mit Bestzeit von 2:19,32 Minuten (Ruppersberg: 2:28,42), zog auf dem letzten Meter noch an der ASC-Vertreterin vorbei. Köcher siegte in 5:22,59 Minuten äußerst knapp vor Theresa Ruppersberg (5:22,68). Die beiden besten Hindernismädchen aus Hessen stehen mit diesen Ergebnissen aktuelle auf Platz 5 und 6 der Deutschen Bestenliste. Charlotte Weigand wurde nach 5:34,36 Fünftte, hat aber im nächsten Jahr nochmals die Chance bei der U16.

Im Lauf der Männer über 3000 Meter mit sieben Wassergräben und weiteren 28 Hindernissen wollte Alexander Hirschhäuser versuchen, ohne Spezialtraining seine guten Laufergebnisse auch auf dieser schwierigen Strecke umzusetzen. 2012 und 2013 hatte er noch die Titel bei Hessischen Meisterschaften gewonnen. Dass dies auch im Jahr 2020 wieder so sein könnte, wurde ihm dann doch richtig schwer gemacht. Mit Julius Hild (SSC Hanau-Rodenbach) hatte er einen jungen Konkurrenten, der schon im Juli ein Hindernisrennen bestritten und dabei auch eine gute Zeit vorgelegt hatte. So entwickelte sich ein interessanter und spannender Rennverlauf. "Man hat aber schon bald gesehen, dass Alexander noch große Defizite an den Hindernissen und vor allem am Wassergraben hat und dadurch jeweils einige Meter verlor", stellt sein Vater und Trainer Walter Hirschhäuser fest. Als Hirschhäuser Junior in der vorletzten Runde nach vorne ging und auch einige Meter Vorsprung herauslief, schien es so, als ob er das Rennen trotzdem gewinnen könnte. Am letzten Wassergraben ging aber nichts mehr und Hild konnte vorbeiziehen. Somit blieb dem Breidenbacher nur der zweite Rang, das aber immerhin noch mit einer persönlichen Bestzeit von 9:24,83 Minuten. Hild war nach 9:18,62 Minuten im Ziel.

Nur vier Tage zuvor hatte Alexander Hirschhäuser bei einem Einladungslauf in Berlin über 10 Kilometer seine bisherige Straßenlauf-Bestzeit um mehr als 30 Sekunden auf 30:34 Minuten verbessert. Ganz zufrieden konnte er aber damit nicht sein, war doch seine Durchgangszeit zuletzt beim Halbmarathon noch um einiges besser gewesen. In Berlin waren bei besten Bedingungen einige Läufer vor ihm, die er beim Halbmarathon in Frankfurt noch deutlich distanziert hatte.

Mit Marcel Jung war beim Abendsportfest des TSV Pfungstadt ein Langsprinter des ASC Breidenbach über 400 Meter am Start. Im Vorjahr hatte er beim Breidenbacher Bahnlauf 54,2 Sekunden erreicht. Jetzt war nach intensivierten Trainingsinhalten eine Verbesserung zu erwarten. Doch in diesem "dank" Corona merkwürdigen Jahr konnte er in seinem ersten Wettkampf mit 54,34 Sekunden nur eine leichte Verbesserung erzielen, womit er auf Platz 11 der Männer kam.

Paula Auschill (Vfl Marburg) hat sich als Hessische Crosslaufmeisterin der W15 über 800 Meter im Verlauf des Jahres schon auf Zeiten unter 2:30 Minuten stabilisiert. Mit 2:27,38 Minuten kam sie auf Platz 7 der U18 und lieferte zum Ende der Saison nochmals eine neue Bestzeit ab.