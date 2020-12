Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar setzt Ausrufezeichen

In beachtlicher Frühform befindet sich der Wetzlarer Sprinter Kevin Kranz. Foto: dpa

Wetzlar (red). Beim Einladungswettkampf für Berufs- und Spitzensportler, das der Hessische Leichtathletik-Verband (HLV) am Samstag in der Halle in Frankfurt-Kalbach ausgerichtet hat, hat Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar ein überraschendes Ausrufezeichen gesetzt. In 6,59 Sekunden erfüllte der fast eineinhalb Jahre wegen der Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers außer Gefecht gesetzte 22-Jährige die Norm (6,63) für die Europameisterschaften, die vom 5. bis 7. März 2021 im polnischen Torun ausgetragen werden. Seine persönliche Bestzeit von 5,56 Sekunden verpasste er dabei nur hauchdünn. Schon im Vorlauf (6,62) hatte der deutsche 100-Meter-Freiluft-Meister von Nürnberg 2018 eine Duftmarke gesetzt und seinen Trainer David Corell begeistert: "So schnell waren über diese Distanz weltweit bisher vielleicht erst zehn oder 15 Sprinter."

Während Yanic Berthes mit einer Oberschenkelblessur verletzt aufgeben musste, blieb Michael Pohl, der nationale Titelträger über 100 Meter von Berlin 2019, mit 6,78 Sekunden im Rahmen seiner Möglichkeiten. Auch Lara Tornow (7,54), die ihre persönliche Bestzeit beim ersten Wettkampf der bevorstehenden Hallensaison um eine Hundertstel steigerte, sowie Antonia Dellert, die in 7,47 Sekunden ebenfalls persönliche Bestzeit lief, verrieten schon beachtliche Frühform.