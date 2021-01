Lahntallauf abgesagt

Jetzt teilen:

MARBURG - (kse). Der für den 6. März geplante Lahntallauf in Marburg ist abgesagt. Wegen der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar und damit auch der massiven Einschnitte für den Sport sieht der veranstaltende Ultra Sport Club Marburg keine andere Möglichkeit. Selbst wenn die Einschränkungen danach aufgehoben werden, was angesichts der Tatsache, dass der 15. Februar Rosenmontag ist, sehr unwahrscheinlich ist, bliebe laut Angaben des Vereins viel zu wenig Zeit für die umfangreichen Vorbereitungen. Im vergangenen Jahr waren kurz vor dem ersten Lockdown noch mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer in die Universitätsstadt gekommen. Jetzt wollen die Organisatoren im Frühjahr kommenden Jahres wieder so viele Menschen für die fünf angebotenen Distanzen von 5 bis 50 Kilometer begeistern und zum dann 29. Frühjahrslauf in den Lahnauen auch begrüßen. Und zuletzt hat der USC noch die Hoffnung, zum Termin des Marburger Nachtmarathons wenigstens eine kleinere Laufveranstaltung auf die Beine stellen zu können.