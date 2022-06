2 min

Leichtathletik: Klassensiege für Wesp und Cyriax

Beim 34. Pfingstlauf in Krofdorf-Gleiberg gewannen Veronika Wesp und Sophie Cyriax in ihren Altersklassen. Einen starken Platz drei in der W50 holte Petra Schorge vom ASC Breidenbach.

Von Helmut Serowy