Leichtathletik: Sprint- und Werfermeeting steigt am 18. Juli in Wetzlar

Die Leichtathletik-Fans in Mittelhessen dürfen sich freuen: Am 18. Juli steigt im Wetzlarer Stadion das Meeting "Fast Arms, Fast Legs", bei der vor allem in den Sprintdisziplinen hochkarätige Teilnehmer erwartet werden.