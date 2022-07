Leichtathletik: Tränen des Glücks bei Gesa Felicitas Krause

Jetzt teilen:

Da stand sie in den Katakomben des Hayward Field Stadium und konnte es kaum fassen. "Es tut mir leid", entschuldigte sich Gesa Felicitas Krause beinahe für ihre Tränen des Glücks und der Erleichterung nach dem haarscharfen Einzug in den Endlauf über 3000 Meter Hindernis bei der Leichtathletik-WM in Eugene. "Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war ein sportlich ein super, super schweres Jahr für mich. Aber das Rennen hat mir gezeigt, dass man immer bis zum letzten Meter kämpfen muss. Dass es jetzt geklappt hat, macht mich unwahrscheinlich glücklich", sagte die 29-Jährige emotional angefasst nach dem Happy End im Vorlauf am Samstag. Nach 9:21,02 Minuten blieb die Zeitnahme für die Doppel-Europameisterin aus Dillenburg stehen, letztlich bedeutete das mit acht Hundertstel Vorsprung den 15. und letzten Startplatz für das Finale in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4.45 Uhr MESZ). "Ich wollte mich hier behaupten, auch wenn die Vorbereitung alles andere als günstig war. Jetzt bin ich in meinem sechten WM-Finale, dieser Einzug ist ein Gewinn", machte die deutsche Rekordhalterin aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Im Vorfeld der Weltmeisterschaften, die für viele Athletinnen und Athleten des DLV in diesem Jahr als Zwischenstation für die Heim-EM Mitte August in München angesehen wird, hatte sie mit einer hartnäckigen Erkältung zu kämpfen. So musste die zweimalige WM-Dritte und Olympia-Fünfte von Tokio auf ihre Teilnahme an den "Deutschen" in Berlin verzichten und legte beim Saisondebüt über die Hindernisse in Stockholm eine sehr mäßige Zeit auf die Bahn. "Es gab schon Stimmen, ich sei doch ein Auslaufmodell", strafte der Schützling des oben auf der Tribüne mitfiebernden und ebenfalls erleichterten Trainers Wolfgang Heinig aber ihre Kritiker zumindest im Vorlauf im US-Bundesstaat Oregon Lügen. Und was ist im Finale drin? "Da werden die Karten neu gemischt." So kennt man Gesa Krause. red/Foto: dpa