Lena Ritzel erkämpft im Endspurt Bronze

Friedberg (rsk). Zwei Landesmeistertitel und zwei weitere Medaillen gab es am Wochenende für die Leichtathletinnen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf bei den Hessischen Meisterschaften in Friedberg. Patrizia Römer holte sich den erwarteten Kugelstoßsieg, Laura Sewing gewann die 100 Meter Hürden. Julia Sturm gewann Silber im Dreisprung, die Buchenauerin Lena Ritzel Bronze über 5000 Meter.

Über die 100-Meter-Hürdenstrecke gab es ein Wimpernschlagfinale, in dem sich Laura Sewing (TSV Kirchhain) in 14,52 Sekunden gegen die U20-Athletin Laury Carilus (LAV Kassel; 14,57) durchsetzte. Das Corona-bedingt improvisierte Training, das während der lange geschlossenen Stadien im Wald durchgeführt wurde, hat sich für die 21-jährige Kirchhainerin, die in Marburg Sport und Physik studiert, ausgezahlt. Bei ihrem ersten Wettkampf in diesem Jahr ging sie mit dem nötigen Kampfgeist an den Start und sicherte sich auf den letzten Metern ihren ersten Frauenklassentitel.

Laura Sewing und Patrizia Römer holen Hessenmeister

Für die alte und neue Hessenmeisterin im Kugelstoßen, die Kirchhainerin Patrizia Römer (TSV Jahn Treysa) war der Titelgewinn nur eine Formsache, denn mit ihrem Leistungsvermögen ist sie zur Zeit der Konkurrenz um Längen voraus. Die Zehnte der Deutschen war am Ende trotzdem enttäuscht. "Ich fühlte mich total fit und wusste, dass etwas gehen könnte. Das Einstoßen lief auch mit Weiten weit über den 15-Meter-Sektor hinaus sehr gut. Aber als der Wettkampf anfing, ging nichts mehr. Da ich unbedingt weit stoßen wollte, fiel ich in alte Bewegungsmuster zurück. 14,86 Meter waren auf jeden Fall nicht mein Anspruch für diesen Tag. Zwar nimmt man den Hessentitel gerne mit, aber für mich stand eine Weite jenseits der 15-Meter-Marke im Vordergrund. Diesen Wettkampf habe ich selber im Kopf verbockt." Platz zwei ging an Jesica Penzlin (HTG Bad Homburg; 12,38).

Erstmals war die U20-Hessenmeisterin im Dreisprung, die erst 18-jährige Julia Sturm (TSV Eintracht Stadtallendorf) in der Erwachsenenklasse angetreten. Nachdem sie erst vor zwei Wochen ihre Bestweite in Allendorf /Eder auf 11,55 Meter schraubte, konnte sie auch hier bei böigen Windverhältnissen ihre Bestweite von 11,55 Metern abrufen und musste sich am Ende in einem spannenden Endkampf hinter der 25-jährigen Svenja Rühl (TSF Heuchelheim), die 3 Zentimeter weiter sprang, mit dem Silberplatz zufrieden geben.

Für Lena Ritzel (VfL Marburg) war über 5000 Meter mehr als der Bronzerang nicht zu erwarten. Beim Sieg von Tania Moser (Spiridon Frankfurt, 16:40,63) die sich erst in der Endphase von Svenja Clemens (LG Odenwald; 16:46,42) ab- und an die Spitze der Deutschen U20-Bestenliste setzte, kämpfte die Buchenauerin in der Verfolgergruppe erfolgreich um die dritte Medaille. "Für mich war es schwer zu entscheiden: Entweder Risiko gehen oder auf den Bronzeplatz laufen. Also hieß es kämpfen, beißen und versuchen, dran zu bleiben und sich nicht mit Platz 4 zufrieden geben", verriet Ritzel nach dem Rennen. 200 Meter vor dem Ziel setzte sie zu einem langgezogenen Endspurt an und fing die bis dato noch auf Rang 3 liegende Franziska Baist (SGK Bad Homburg) mit 17:45,29 zu 17:45,63 Minuten noch auf den letzten Metern ab. Danach wunderte sich Lena Ritzel über sich selbst: "Ich wusste gar nicht, dass ich so spurten kann".