Lena Ritzel schneller denn je

(Foto: )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STEFFENBERG - Eigentlich sollten am Mittwoch in Wetter die Kreismeisterschaften über 1500 und 5000 Meter stattfinden, aber kein Verein will bei den strengen Abstands- und Hygienevorgaben Wettkämpfe organisieren. So trafen sich Läuferinnen und Läufer durch Mund-zu-Mund-Propaganda im Wollenbergstadion zu zwei 5000-Meter-Zeitläufen ohne offizielle Zeitnahme. Den ersten gewann Nachwuchshoffnung Luisa Köhler (TV Wetter) in 19:41 Minuten. Im zweiten Lauf war Lena Ritzel (VfL Marburg) im Schlepptau von Alexander Hirschhäuser (ASC Breidenbach; Mitte) und Lorenz Rau (LG Fulda; rechts) fast 20 Sekunden schneller als bei ihrer 2019 in Wiesbaden gelaufenen offiziellen Bestzeit. „Ich wusste, dass ich in der Zeit von Corona sehr gut trainiert habe, sodass ich mir eine Zeit von 17:30 Minuten vorgenommen hatte“, so die 21-jährige Buchenauerin. „Ich habe selbst nicht gedacht, dass ich Ende meine Bestzeit auf inoffizielle 17:24,4 Minuten verbessern könnte und das trotz des starken Dauerregens. Zum Glück war es windstill und die beiden ,Edelhasen‘ haben ihren Job hervorragend erledigt. Für mich war es ein optimales Rennen. Jetzt weiß ich, wo ich stehe und muss die Zeit nur noch regulär unter Beweis stellen.“ Foto: Helmut Schaake