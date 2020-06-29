Montag, 29.06.2020 - 00:00
3 min
Marburger Student läuft Deutschen Rekord
Von Helmut Schaake + Jens Kauer
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EWIGE LEICHTATHLETIK-KREISBESTENLISTE
3000 Meter
8:13,04 Kilian Schreiner (ASC Breidenbach) 2019/Leuven (Belgien); 8:24,00 Matthias Krause (TV Wetter) 1982/Menden; 8:26,50 Rolf Klinge (Blau-Gelb Marburg) 1985/Wetzlar; 8:28,60 Lorenz Braun-Elwert (Blau-Gelb Marburg) 1987/Menden; 8:29,15 Peter Thum (FV Wallau) 1987; 8:30,5 Werner Gosewinkel (Blau-Gelb Marburg) 1978/Wetzlar; 8:30,64 Maik Beuter (TV Wetter) 1990/Bonn; 8:32,48 Bernd Dönges (FV Wallau) 1983; 8:33,4 Ernst Meißner (FV Wallau) 1961/Wendlingen; 8:34,2 Peter Neumann (TSV Marbach) 1964/Wetzlar; 8:34,2 Andreas Thünemann (Blau-Gelb Marburg) 1986/Darmstadt; 8:34,8 Helmut Schaake (Blau-Gelb Marburg) 1997/Frankfurt; 8:35,4 Stefan Reuter (FV Wallau) 1984/Hildesheim; 8:36,2 Martin Neujahr (TV Wetter) 1986/Wetter; 8:36,6 Georg Meißner (FV Wallau) 1985/ Wetzlar; 8:36,6 Bernd Neef (Blau-Gelb Marburg) 1977/Treysa; 8:36,9 Karlheinz Pschera (TV Wetter) 1978/Wetzlar; 8:37,4 Rolf Beuermann (TV Wetter) 1978/Raunheim; 8:38,3 Ulrich Wolf (TV Wetter) 1986/ Frankfurt; 8:44,6 Karl Lange (FV Wallau) 1960/Wallau.
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