Mittelhessen-Cup 2020 ist abgesagt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - (sero). Der 13 Laufveranstaltungen umfassende Mittelhessen-Cup wurde von der Veranstalter-Gemeinschaft für die Saison 2020 gecancelt.

Zum sechsten Mal starteten die Organisatoren die traditionelle mittelhessische Straßenlauf-Serie in dieser Saison in eigener Regie. Nach dem gelungenen Auftakt über 15 Kilometer in Pohlheim mussten allerdings inzwischen mit den Rennen in Gießen-Wieseck, Lich, Fellingshausen, Krofdorf-Gleiberg, Leihgestern, Forum-Lauf Wetzlar, Heuchelheim, Biedenkopf und Lahnpark-Lauf Wetzlar neun der 13 Veranstaltungen wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Offen bleiben jetzt nur noch die Läufe in Garbenteich (20. September), Treis (3. Oktober) und Alten-Buseck (14. November).

„Da inzwischen neun der 13 Cup-Rennen abgesagt wurden und die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, haben sich die Organisatoren schweren Herzens entschlossen, den Mittelhessen-Cup 2020 und die vorgesehene Abschluss-Veranstaltung auszusetzen. Wir bereiten uns jetzt auf den Mittelhessen-Cup 2021 vor“, blickt der Geschäftsführer der Mittelhessen-Cup GbR, Sven Schnitker, bereits hoffnungsvoll voraus.