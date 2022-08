Mittelhessisches EM-Gold: Aus "Komisch" wird goldiges Glück

Die deutsche 4 x 100-Meter-Staffel der Männer mit Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar hatte am Sonntag in München weniger Glück. Startläufer Kranz lief bei seinem Wechsel zu Joshua Hartmann auf, der wiederum überquerte die Wechsellinie, ohne den Stab zu fassen zu kriegen. Aus der Traum von einer EM-Medaille für das DLV-Quartett, das im Vorlauf am Freitag mit 37,97 Sekunden noch deutschen Rekord gelaufen war. "Wir haben es auf der Leinwand verfolgt. Das war schon hart mit anzuschauen. Wir haben es den Jungs von Herzen gegönnt, dass sie ein schönes Rennen zeigen und sich für diese Wahnsinnssaison belohnen. Aber es war klar, dass es für diese junge Truppe verdammt hart wird. Es ist hohe Kunst, in einem solchen Hexenkessel die Nerven zu behalten. Schade", spendete Rebekka Haase am Montagmittag Trost für ihre Teamkameraden. (vsch)