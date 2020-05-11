Montag, 11.05.2020 - 00:00
5 min
Olympiakandidat aus Wallau
Von Helmut Schaake
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DIE „EWIGE“ KREISBESTENLISTE
100 Meter
Elektronisch erfasste Zeiten: 10,60 Sekunden Hermann Mager (TSV Kirchhain) 1986/Bürstadt; 10,65 Daniel Otterbein (TSV Eintracht Stadtallendorf) 2012/Friedberg; 10,68 Lennart Genz (TSV Eintracht Stadtallendorf) 2018/Wetzlar; 10,87 René Koknat (TSV Kirchhain) 2018/Fulda; 10,88 Volker Wagner (TSV Kirchhain) 1988/Landau.
Handgestoppte Zeiten: 10,6 Otto Henkel (FV Wallau) 1937/Wallau; 10,6 Gernot Friese (TSV Marbach) 1965/Neumünster; 10,6 Bernd Weber (VfL Neustadt) 1969/Marburg; 10,6 Hartmut Schmidt (VfL Marburg) 1963/Wetzlar; 10,6 Werner Weiershäuser (Blau-Gelb Marburg) 1970 /Friedrichsdorf; 10,7 Jörg Bersch (VfL Marburg) 1963/Kreuznach; 10,7 Frank Becker (VfL Marburg) 1971/Herborn; 10,7 Norbert Siegmund (VfL Marburg) 1972/ Ewersbach; 10,8 Joachim Ziegler (Blau-Gelb Marburg) 1974/ Obersuhl; 10,7 Dirk Sewing (TSV Kirchhain) 1986/Breidenbach: 10,8 Stefan Scott (TV Cölbe) 1989/Darmstadt; 10,8 Dirk Heller (TV Cölbe) 1989/Fulda; 10,8 Robert Ingenbleek (TV Cölbe) 1989/ Schlitz; 10,9 Dietrich Häfer (TSV Kirchhain) 1976/Obersuhl; 10,9 Lüddecke (VfL Marburg) 1948/Marburg; 10,9 Karlheinz Weber (TV Biedenkopf) 1966/Biedenkopf; 10,9 Bernd Michel (TV Biedenkopf) 1976/ Biedenkopf.
200 Meter
Elektronisch erfasste Zeiten: 21,50 Hermann Mager (TSV Kirchhain) 1986/Obersuhl; 21,86 Daniel Otterbein (TSV Eintracht Stadtallendorf) 2011/Wetzlar; 21,97 Carlos Gachanja (Blau-Gelb Marburg) 1997/Wetzlar; 22,16 Volker Wagner (TSV Kirchhain) 1987/ Wetzlar; 22,33 Timo Klausmann (TSV Kirchhain) 2003/Borken; 22,37 Pambos Papatopoulos (TSV Kirchhain) 1988/Wetzlar.
Handgestoppte Zeiten: 21,7 Konrad Wittekindt (VfL Marburg) 1947/Mannheim; 21,7 Gernot Friese (TSV Marbach) 1964/Wilhelmshaven; 21,8 Otto Henkel (FV Wallau) 1938/Kassel; 21,8 Volker Wagner (TSV Kirchhain) 1991/Bad Vilbel; 21,9 Bernd Weber (VfL Neustadt) 1977/Bad Ems; 22,0 Joachim Ziegler (Balu-Gelb Marburg) 1974 Obersuhl; 22,0 Dirk Sewing (TSV Kirchhain) 1986/Mainz; 22,1 Jörg Bersch (VfL Marburg) 1963/Marburg; 22,2 Helmut Cuntze (VfL Marburg) 1963/Marburg; 22,3 Hartmut Schmidt (VfL Marburg) 1964/Wetzlar.
Elektronisch erfasste Zeiten: 10,60 Sekunden Hermann Mager (TSV Kirchhain) 1986/Bürstadt; 10,65 Daniel Otterbein (TSV Eintracht Stadtallendorf) 2012/Friedberg; 10,68 Lennart Genz (TSV Eintracht Stadtallendorf) 2018/Wetzlar; 10,87 René Koknat (TSV Kirchhain) 2018/Fulda; 10,88 Volker Wagner (TSV Kirchhain) 1988/Landau.
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200 Meter
Elektronisch erfasste Zeiten: 21,50 Hermann Mager (TSV Kirchhain) 1986/Obersuhl; 21,86 Daniel Otterbein (TSV Eintracht Stadtallendorf) 2011/Wetzlar; 21,97 Carlos Gachanja (Blau-Gelb Marburg) 1997/Wetzlar; 22,16 Volker Wagner (TSV Kirchhain) 1987/ Wetzlar; 22,33 Timo Klausmann (TSV Kirchhain) 2003/Borken; 22,37 Pambos Papatopoulos (TSV Kirchhain) 1988/Wetzlar.
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