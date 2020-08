Patrizia Römer stößt Saisonbestleistung, Julia Merbach beklagt taktische Fehler

Hessenmeisterin Julia Merbach (rechts) belegt im ersten 800-Meter-Halbfinale Platz vier und lässt im Endspurt unter anderen Pia Jensen (ASV Köln) und Jana Schlüsche (Eintracht Hannover) hinter sich. (Foto: Theo Kiefner)

BRAUNSCHWEIG - Die 120. Deutschen Leichtathletik Meisterschaften in Braunschweig sind in der Corona-Zeit unter ganz besonderen Bedingungen ausgetragen worden. Dazu kamen hochsommerliche Temperaturen von über 36 Grad in einem schattenlosen Stadion ohne Zuschauer.

Nachdem sich Langstreckler Kilian Schreiner (ASC Breidenbach) für seinen Start über 5000 Meter durch einen Fahrradunfall ausgebremst hatte, startete nur noch ein Duo aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, nämlich die Kirchhainerin Patrizia Römer (ESV Jahn Treysa) im Kugelstoßen und Hessenmeisterin Julia Merbach (TSV Kirchhain) über über 800 Meter. Für beide hingen die Trauben sehr hoch und es war schwierig, sich national gut zu platzieren.

Für Julia Merbach war es bereits das vierte 800-Meter- Rennen in dieser eingeschränkten Saison, und alle ihre Zeiten lagen zwischen 2:08 und 2:09 Minuten. „Ich bin hochmotiviert an den Start gegangen mit dem Ziel, mindestens eine neue Bestzeit zu laufen“, verrät die 26-jährige Bürgelnerin, die erst vor einer Woche bei der Läufergala in Pfungstadt einen persönlichen Rekord von 2:08:23 Minuten aufgestellt hatte. Aber die erhoffte Steigerung auf eine Zeit von 2:06 Minuten, die eigentlich ihrem Leistungspotenzial entsprechen würde, konnte sie im entscheidenden Moment nicht abrufen. Der erste Halbfinallauf wurde von der späteren Deutschen Meisterin Christina Hering (LG Stadtwerke München) ganz souverän mit einer idealen 63-Sekunden-Anfangsrunde gestaltet. „Da hätte ich einfach in der Verfolgergruppe mitlaufen müssen und nicht am Ende des Feldes. Erst 300 Meter vor dem Ziel habe ich mich dann nach vorne orientiert, da war aber der Zug schon abgefahren. Leider habe ich einige taktische Fehler gemacht, womit der Platz fürs Finale und eine Zeit von 2:07 Minuten unerreichbar wurden“, blickt Julia Merbach auf das Rennen zurück, in dem sie sich im Endspurt noch auf Platz vier verbessern konnte. Die 2:08,88 Minuten reichten zu Platz 12 im Gesamtfeld der drei Zeitläufe. Im Finale am Sonntag siegte Christina Hering überlegen in 2:01,62 Minuten

Kugelstoßerin Patrizia Römer startete in Braunschweig optimalen 14,94 Metern im ersten Versuch. Diese Leistung konnte sie dann im zweiten Versuch sogar noch um drei Zentimeter auf die Saisonbestmarke 14,97 verbessern und erreichte damit den Endkampf der letzten Acht. „Damit konnte ich zufrieden sein, auch wenn ich gerne noch die 15-Meter-Marke übertroffen hätte. Aber im Vorfeld entstanden einfach zu viele technische Unsicherheiten. Da sind wir erst kurzfristig von der geplanten Drehstoßtechnik wieder zurück zur bewährten Angleittechnik übergegangen. Am Samstag ist der nächste Wettkampf in Halle. Ich hoffe, dort die 15 Meter zu knacken,“ so Patriza Römer. Siegerin im Kugelstoßen wurde Alina Kenzel (VfL Waiblingen) mit 17,96 Metern.

Der größte heimische Hoffnungsträger musste die „Deutschen“ derweil im Fernsehen verfolgen. Kilian Schreiner hätte mit seiner im Juli 2019 gelaufenen Bestzeit von 13:51,16 Minuten auf Platz 9 der Meldeliste für den 5000-Meter-Lauf gestanden. Doch war der Weidenhäuser vor zwei Wochen mit dem Fahrrad gestürzt, auf den Ellbogen geprallt und hatte sich dabei mehrere Bänder gerissen. Seither muss er eine Oberarm-Gipsschiene tragen. „An einen Start in Braunschweig war daher nicht zu denken, ich durfte den Arm nicht belasten und es war schon auch schmerzhaft. Mittlerweile geht’s wieder. Ich war am Samstag wieder laufen“, berichtet der DM-Achte des Vorjahres, der sich diesen Sommer in der Form seines Lebens befand.

„Ich denke, ich hätte schon gute Chancen gehabt, mich noch besser zu platzieren. Denn der Lauf war zwar nicht schlecht besetzt, aber schon schlechter als letztes Jahr“, verweist Schreiner darauf, dass mit Richard Ringer und Sam Parsons der Titelverteidiger und der Vizemeister in Braunschweig nicht angetreten waren und der Vorjahresdritte Amanal Petros am Wochenende offenbar nicht in Form war. „Viele hatten Probleme mit der Hitze“, hat Schreiner beobachtet und stellt fest: „Die macht mir normalerweise nichts aus“. Der neue Deutsche Meister Mohamed Mohumed (LG Olympia Dortmund) war mit 14:02,75 Minuten nur eine Sekunde langsamer als sein Vorgänger Ringer 2019 in Berlin. Zu den weiteren Medaillensammlern Maximilian Thorwirth (SFD 75 Düsseldorf-Süd; 14:05,46) und Florian Orth (LG Regensburg; 14:06,43) klaffte schon eine deutliche Lücke. Kilian Schreiner wäre mit seiner vor Jahresfrist in Berlin gelaufenen Zeit (14:08,92) diesmal Sechster geworden.

Kurzum: „Im Endeffekt habe ich mich natürlich schon geärgert über den Unfall, aber ich muss damit leben und froh sein, dass bei dem Sturz sonst nicht viel passiert ist. Meine Beine sind okay. Ich kriege noch genug Chancen“, ist sich der 27-Jährige sicher. Und auch die Saison 2020 hat er bei weitem noch nicht abgehakt. Spätestens in vier Wochen hofft er seine Verletzung auskuriert zu haben. „Mal schauen, ob ich im September noch einen Bahnlauf machen kann, und im Herbst wird es bestimmt noch für ein paar Straßenrennen über 10 Kilometer oder im Halbmarathon reichen“.