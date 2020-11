"Puschi" vor zwei schnellen Schwestern

Ursula "Puschi" Hook stößt in den 1970er-Jahren in die internationale Spitzenklasse der Leichtathletinnen vor. Den 400-Meter-Kreisrekord holte sie sich 1977 im Zweikampf mit Olympiasiegerin Irena Szewinski. Iris Lesch (rechtes Bild, 377) holt Ende der 1990er Hessenmeistertitel in Serie, hier mit ihren Staffelkolleginnen (von links) Kerstin Steuernagel, Janine Clarr und Heike Tillak. Fotos: Helmut Schaake Foto: