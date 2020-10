Sascha Schessler bester Mehrkämpfer der U10

Siegerfreude bei Sascha Schessler. (Foto: Walter Hirschhäuser)

GEISWEID - (whi). Die jungen Leichtathleten des ASC Breidenbacher haben beim Mehrkampftag in Geisweid die Chance zu einem Wettkampf am Ende der kurzen Saison genutzt. Dem anfangs guten Herbstwetter folgte bald unangenehm kalter Dauerregen.

Zum ersten Mal als Einzelstarter des ASC dabei waren zwei Zehnjährige und eine Neunjährige. Und alle drei machten ihre Sache gut. Sascha Schessler zeigte im Vierkampf der M10 schon eine gewisse Routine und sein ganzes Talent. Im 50-Meter-Sprint mit 7,88 Sekunden und im Weitsprung mit 3,79 Metern war er mit Abstand Bester, mit dem Ball kam er auf 33 Meter und er zegte super Hochsprung über 1,28 Meter. 1362 Punkte brachte ihm einen klaren Sieg vor dem ein Jahr älteren Maurin Jonack (TV Olpe, 1244) ein.

Nele Stark kam bei ihrem ersten Hochsprung nach nur kurzer Trainingsvorbereitung auf gute 1,12 Meter. In den Disziplinen 50 m (8,93) und Weitsprung (3,20) war sie beste ihres Jahrgangs, nur der Ballwurf (15,50) verhinderte den ersten Platz in der W10. Dank eines 22-Meter-Wurfs entschied Fine Lotta Beschorner (TV Dillenburg) den Wettbewerb mit 1128:1108 Punkten. Für die neunjährige Line Stark (50 m: 9,29; Weitsprung: 3,08; Ballwurf 9,50) gab es Platz 5 in der U10 mit 701 Punkten.

Charlotte Weigand schafft Norm für die U16-DM

Bei den älteren Mädchen ragte Charlotte Weigand (W14) im Blockmehrkampf Lauf heraus. Mit 2024 Punkten übertraf sie die Anforderungen für die Deutschen U16-Meisterschaften, die als Zusatzleistung für die Startberechtigung im 3000-Meter-Lauf gefordert werden. 15,66 Sekunden über 100 Meter und 16,27 über 80 Meter Hürden, 3,63 Meter im Weitsprung und 30,50 im Ballwurf sowie ein 2000-Meter-Sololauf in 7:21,39 Minuten bedeuteten Platz 2 der Gesamtwertung.

Im Blockwettkampf Sprint/ Sprung der W15 wurde Nela Freund (100 m: 15,59; 80 m Hürden: 15,45; Weitsprung: 3,90; Speerwurf: 17,33; Hochsprung: 1,24) Fünfte mit 1907 Punkten, ihre Zwillingsschwester Marlisa (100 m; 16,15; 80 m Hürden: 15,94; Weitsprung: 3,91; Speerwurf: 17,34; Hochsprung 1,24) Sechste mit 1853 Punkten. Der Hochsprung wurde wegen des starken Regens bei der Einstiegshöhe der beiden abgebrochen. Auch Sophie Edelmanns (W13) Leistungen (75 m: 12,60; 60 m Hürden: 13,31; Weitsprung 3,55; Ballwurf 25,50; 800 m: 2:59,85) litten unter zuletzt schlechten Bedingungen. Sie kam mit 1750 Punkten auf Platz 6 der U14. Als einziger Junge vom ASC erreichte Leon Wick im Vierkampf mit 300 Punkten Platz 3 der U16.