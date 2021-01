Spitzenleichtathleten fischen im Trüben

Eine gute Möglichkeit zur Vorbereitung auf die Deutschen Hallenmeisterschaften hätte den Spitzenkeichtathleten Der für kommenden Samstag geplante Einladungswettkampf der LG Olympia Dortmund geboten. Doch der wurde am Mittwoch abgesagt. Das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund hat dem Veranstalter keine Genehmigung zur Durchführung in der geplanten Form erteilt. Und die Begründung macht wenig Hoffnung für eine DM: Das Problem ist gar nicht die geplante Teilnehmerzahl von rund 300 Athletinnen und Athleten, die sich über den Tag lang in einer rund elfstündigen Veranstaltung in der Helmut-Körnig-Halle verteilt hätten, sondern die geplanten Anreisen aus vielen Risikogebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz über 200, für die in vielen Teilen Deutschlands die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer beschränkt ist. (rsk)